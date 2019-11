Orban l-a dat afara pe seful de la Protectia Consumatorilor, numit acum patru luni

Ziare.

Decizia premierului Ludovic Orban privind eliberarea din functie a lui Horia Constantinescu a fost publicata joi in Monitorul Oficial. Pana la numirea unui nou presedinte, atributiile sale vor fi preluate de catre secretarul general Mihaela Irina Ionescu.Horia Constantinescu, fost sef al Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta, a fost numit in 8 august, prin decizie a fostului premier Viorica Dancila, inlocuindu-l la acel moment pe Marius Parvu Horia Constantinescu a devenit seful CJPC in anul 2017 si s-a remarcat prin sanctiuni severe in urma controalelor desfasurate la unitati de alimentatie publica de pe litoral. Astfel, au fost unitati care au fost inchise timp de cateva luni si amendate cu zeci de mii de lei dupa ce comisarii de la Protectia Consumatorilor au gasit multe nereguli, printre care alimente expirate sau mizerie in spatiile de gatit sau de depozitare a produselor alimentare.De asemenea, controalele coordonate de Horia Constantinescu la Constanta au vizat si locuri de joaca din oras, hypermarketurile sau unitati de cazare.El a fost acuzat de hotelierii de pe litoral ca prin actiunile sale face un deserviciu turismului. De altfel, in august 2017, la o intalnire organizata de Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc, senatorul PSD Nicolae Moga i-a spus lui Horia Constantinescu ca nu ii doreste sa fie un nou comisar Cattani, spunandu-i ca agentul economic trebuie respectat, iar, cand greseste, trebuie indrumat.Anul trecut, Horia Constantinescu a fost agresat in timpul unui control desfasurat la o terasa din Neptun. El a spus atunci ca in scandalul creat a fost imbrancit, agresat, strans de gat, iar la un moment dat in toata invalmaseala si-a dat seama ca si-a pierdut un dinte. Terasa unde a avut loc incidentul a fost amendata cu 40.000 de lei si a fost inchisa definitiv.Conform Info Sud-Est , Horia Constantinescu este nasul de cununie al lui Andrei Nastase, caruia i-a transferat responsabilitatea spirituala asupra familiei sale, pentru momentul in care nu va mai fi.