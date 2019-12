Orban l-a luat consilier la Guvern pe fostul sef al SRI Mures Valentin Bretfelean

Ziare.

"In temeiul art 22 alin. (5), art. 29 si al art. 31 lit. c) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie. Articol unic. - Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, domnul Valentin-Constantin Bretfelean se numeste in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului", conform hotararii publicate in Monitorul Oficial pe 23 decembrie 2019.Potrivit Radio Romania Mures, cand era sef al Politiei Locale, Valentin Bretfelean a afirmat ca nu este de acord cu inscriptionarea strazilor cu placute bilingve in public, la Forumul romanilor din Harghita, Covasna si Mures, in anul 2015.Dupa aceste declaratii, reprezentantii UDMR din Consiliul Local Targu Mures i-au cerut imediat demisia lui Brefelean, mai arata sursa citata.Legea prevede ca administratiile locale din orasele cu minoritati etnice care depasesc 20% din populatie sa inscriptioneze bilingv strazile.Conform sursei mentionate, Valentin Bretfelean are 54 de ani si pentru o perioada de 18 ani a fost ofiter al Serviciului Roman de Informatii, detinand functia de sef al SRI Maramures si al SRI Mures.Acesta a mai fost director executiv al Politiei Locale Targu-Mures si a mai avut functia de prefect al judetului Mures.