Orban le cere minerilor din Paroseni si Uricani sa iasa din subteran: Vom prelungi OUG privind veniturile

"PSD si-a batut joc de Romania si astazi o suta de mineri sunt blocati in subteran pentru ca Guvernul, de un an de zile, nu catadicseste sa prelungeasca o ordonanta de urgenta care sa le ofere garantii angajatilor din minele Paroseni si Uricani ca atunci cand se vor inchide minele ei nu vor ramane fara bani sa-si hraneasca familiile.Au uitat lucrul asta, i-au mintit timp de noua luni de zile si iata ca astazi singura lor speranta si singura lor forma de a-si cere drepturile a fost sa se blocheze in subteran", a afirmat Ludovic Orban, in discursul tinut vineri, la o intalnire electorala in judetul Arges.Premierul desemnat le-a cerut minerilor sa renunte la protest, promitand rezolvarea situatiei acestora imediat dupa instalarea noului guvern.", a mai spus Orban.Peste 100 de mineri de la Paroseni si Uricani sunt blocati in subteran de luni, nemultumiti fiind dupa ce au aflat ca nu vor mai fi preluati de Complexul Energetic Hunedoara. Intre timp, conducerea CEH a cerut insolventa companiei.