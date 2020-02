Orban negociaza cvorumul pentru sedinta de investitura: Nu ne intereseaza votul in comisii!

Ziare.

com

"Buna guvernare a Romaniei depinde de existenta unui Parlament care sa fie o oglinda fidela a obiectivelor, aspiratiilor, asteptarilor cetatenilor romani. PNL urmareste prin declansarea procedurii pentru anticipate sa dea din nou puterea in mana oamenilor. Sa oferim din nou romanilor ocazia de a-si exprima votul, de a participa la decizia privitoare la directia in care trebuie sa se indrepte Romania.Tot calendarul si toate procedurile aferente declansarii alegerilor anticipate urmaresc doar acest obiectiv, adica de a da romanilor puterea, astfel incat romanii sa aleaga un parlament corect, onest care sa reprezinte cu adevarat ceea ce isi doresc romanii de la puterea publica, de la Parlament si de la Guvern. Numai printr-un Parlament care sa sustina toate masurile de care are nevoie Romania", a spus Orban, inaintea audierii ministrilor, care incepe la ora 12:00.Intrebat daca negociaza prezenta la votul din Parlament, astfel incat sa se asigure cvorumul, Orban a spus ca, in ceea ce il priveste, "obiectivul negocierilor este unul singur. Si anume acela de a indeplini conditiile constitutionale pentru dizolvarea Parlamentului, pentru ca doar astfel se pot organiza anticipate si doar astfel romanii or sa ia deciziile importante pentru evolutia societatii romanesti".Liderul PNL a explicat ca votul din comisii nu il intereseaza pentru ca il considera viciat."Audierile din comisie sigur ca se deruleaza in niste conditii politice care sunt rezultatul alegerilor din 2016. Si, asa cum v-am spus si la audierile anterioare, ultimii care pot sa judece ministrii sunt parlamentarii PSD.Indiferent cum vor vota parlamentarii PSD, ministrii din echipa pe care o conduc e important sa prezinte ce au facut, cum au reparat gravele disfunctionalitati si sa prezinte viziunea PNL privitor la solutiile pentru fiecare domeniu.Nu ne intereseaza votul in comisii, pentru ca votul in comisii este viciat de lipsa de reprezentativitate a actualului Parlament fata de optiunile actuale ale cetatenilor care s-au manifestat clar, limpede, in cursul anului electoral 2019", a punctat Orban.El a precizat ca scopul PNL este sa convinga "cat mai multi parlamentari sa vina la munca, astfel incat sa putem face primul pas in vederea alegerilor anticipate".Amintim ca luni, marti si miercuri ministrii propusi pentru a face parte din Guvernul Orban II vor fi audiati in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. Votul pentru Guvernul Orban II in plenul Parlamentului este programat pe 24 februarie.