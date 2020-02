Orban: Niciun roman nu este infectat cu coronavirus. Suntem bine organizati, suntem extrem de mobilizati

Ziare.

"Nu este niciun caz diagnosticat cu coronavirus, niciun cetatean roman nu este infectat. Autoritatile lucreaza de doua luni de zile organizat. Situatia din Italia trebuie sa determine cresterea numarului de interventii - practic Guvernul si toate institutiile implicate isi fac datoria", a spus, luni, Orban, intr-o conferinta de presa.Acesta a facut apel la populatie sa isi ia informatii doar din surse oficiale."Cer cetatenilor sa ia informatii numai din surse oficiale, sa faca abstractie de diferitele categorii de informatii care sunt date pe surse, sa urmareasca toate comunicarile oficiale. (...) In momentul de fata, suntem bine organizati, suntem extrem de mobilizati in a lua toate masurile care se impun in astfel de situatii", a precizat Orban.Acesta a explicat ca spitalele sunt pregatite pentru diagnosticare, iar informatiile concrete vor fi date de Ministerul Sanatatii."Noi ne intalnim periodic, avem masuri pe care le luam in functie de situatiile care apar. In ceea ce priveste stocurile de materiale, de substante, de echipamente, stiti ca in general in depozite stocurile erau egale cu zero, am adoptat o ordonanta de urgenta inainte de motiunea de cenzura tocmai cu obiectivul de a achizitiona ceea ce e necesar pentru prevenirea si combaterea coronavirusului, pe masura ce gasim furnizori, achizitionam in regim de urgenta tot ceea ce este necesar", a mai afirmat Orban.Acesta a precizat ca termo-scannerele necesare Aeroportului Henri Coanda sunt in curs de achizitionare, procedura fiind in desfasurare.Orban a dat "semnalul" inca de saptamana trecuta pentru accelerarea procedurii, dar sunt prevederi legale care trebuie respectate in acest sens.Orban mai spune ca tine legatura cu oficialii romani detasati in Italia."Mesajul pe care l-am dat a fost sa respecte deciziile autoritatilor din Italia. Al doilea mesaj pe care l-am dat a fost sa evite, pe cat posibil, deplasarea catre Romania. Aici este o chestiune de responsabilitate individuala, atata timp cat autoritatile din Italia au recomandat izolare la domiciliu, toti cetatenii romani trebuie sa respecte aceste decizii si recomandari ale autoritatilor din Italia", a mai declarat premierul.El a precizat ca recomandarile sunt valabile pentru cetatenii romani aflati in zonele din Italia unde prezenta virusului a fost confirmata, iar in ceea ce priveste oamenii care nu prezinta risc de contaminare sau de expunere la coronavirus, Orban sustine ca dreptul la circulatie nu poate fi restrans.