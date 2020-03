Orban nu are coronavirus! Al doilea test e negativ, asa ca iese din izolare si revine la Palatul Victoria

Ziare.

"Premierul Ludovic Orban, precum si membri ai Guvernului, au primit rezultatul testului pentru noul coronavirus (COVID-19), acesta fiind unul negativ.In urma acestui rezultat negativ, premierul a epuizat regimul de izolare de 14 zile si isi va relua activitatea curenta la Palatul Victoria. In acelasi sens vor proceda si ceilalti membri ai Guvernului care s-au aflat in perioada de izolare", transmite Grupul de Comunicare Strategica.Aceeasi sursa a precizat, luni seara, ca rezultatul testarii pentru noul coronavirus in cazul premierului Ludovic Orban va fi comunicat marti, in intervalul orar 10:00 - 12:00, insa vestea a venit mai devreme."Mentionam faptul ca a fost necesara prioritizarea prelucrarii probelor prelevate in cazul persoanelor simptomatice, lucrate in cadrul Institutului Cantacuzino. Acest fapt, precum si necesitatea unei pauze de functionare a aparatelor de testare, au determinat amanarea prelucrarii probelor in cazul premierului pentru ziua de marti", arata sursa citata.Anterior, s-a anuntat ca premierul Ludovic Orban urma sa revina la lucru marti, daca al doilea test privind noul coronavirus (COVID-19), de luni, va fi negativ Premierul s-a autoizolat la Vila Lac dupa ce, cu ocazia reuniunii Biroului Politic National al PNL din 9 martie, s-a numarat printre persoanele care au avut contact cu senatorul Vergil Chitac, diagnosticat cu coronavirus.Si testul facut de premier in data de 13 martie a avut rezultat negativ.