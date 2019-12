Orban nu exclude asumarea raspunderii si pe Legea bugetului

Ziare.

"Cand vom lua o decizie o vom anunta. Recunosc ca evaluam si posibilitatea ca, in cazul in care timing-ul si modul in care se deruleaza dezbaterile parlamentare, in cazul in care exista un risc major sa nu fie adoptat bugetul pana la data de 31 decemrbie, exista si aceasta posibilitate. Daca vom lua o decizie o vom anunta", a declarat premierul, miercuri, dupa intalnirea cu liderii grupurilor parlamentare.El a mai precizat ca asteapta sa vada "pozitionarea" fiecarui partid pe marginea bugetului."Urmeaza sa vedem pozitionarea fiecarei formatiuni. Obiectivul e sa ajungem la o forma a bugetului. Trebuie sa purtam discutii cu partenerii alaturi de care am asigurat succesul motiunii de cenzura si investirea Guvernului, dar vom discuta si cu alti parlamentari pentru a obtine sprijin pentru buget", a adaugat Orban.Prim-ministrul a mai spus ca ar putea convoca sedinta de guvern vineri, unde ar putea avea loc o prima lectura a proiectului."E posibil sa convoc sedinta de guvern vineri. In cazul in care o voi convoca sedinta vineri, vom avea, cel mai probabil, prima lectura a bugetului", a explicat Orban.A.D.