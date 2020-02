Orban nu mai poate estima nicio data pentru anticipate, dupa respingerea OUG: Un grup ultras al PSD nu mai are nicio urma de ratiune

Doar 3 ministri au aviz pozitiv. Orban ii apreciaza mai mult pe cei respinsi de PSD

"Sa fie foarte clar ca exista o procedura de dezbatere si adoptare, deocamdata este in Comisia juridica de la Senat si e foarte clar ca la Senat exista un grup ultras al PSD care nu mai are nicio urma de ratiune si de bun simt, care da votul orbeste, fara sa analizeze actele normative. OUG privind alegerile parlamentare este o ordonanta care aduce foarte multe imbunatatiri procesului electoral, care intareste drepturile cetatenilor, care permite o reprezentare corecta a Disporei, conforme cu numarul celor care voteaza, numarul cetatenilor romani cu drept de vot care muncesc in strainatate inregistrati.Este o ordonanta care permite extinderea procedurilor de la prezidentiale care au permis romanilor din Diaspora sa isi exprime votul fara niciun fel de constrangere si la alegerile parlamentare si care, de asemenea, reglementeaza situatia alegerilor anticipate care nu era reglementata in legea adoptata in 2015", a declarat, marti seara, premierul Ludovic Orban, referitor la respingerea OUG privind anticipatele de Comisia juridica din Senat."Sa respingem in absurd fara niciun fel de explicatii o reglementare de care e nevoie, o reglementare indispensabila pentru asigurarea procesului electoral in bune conditii in cazul alegerilor anticipate arata o lipsa totala de ratiune", a adaugat premierul demis si desemnat.El a mai afirmat ca organizarea alegerilor anticipate depinde de mai multi factori."In primul rand, de momentul in care se indeplinesc conditiile constitutionale pentru a putea dizolva Parlamentul, care sa permita presedintelui sa dizolve Parlamentul. In al doilea rand, de modul in care va fi aprobata OUG privitoare la organizarea alegerilor parlamentare. (...)Deocamdata, nu avem sa ne pronuntam decat la o posibila data pentru organizarea alegerilor locale. Orice fel de previziune legata de data alegerilor parlamentare nu poate fi facuta astazi. Din momentul in care se vor intruni conditiile constitutionale care sa permita presedintelui sa dizolve Parlamentul putem face o predictie corecta, chiar sa anuntam data alegerilor parlamentare", a mai afirmat Orban.Intrebat daca logistic ar fi preferabil sa fie separate, Orban a spus: "E posibil sa se desfasoare in paralel cele doua campanii si e posibil ca alegerile sa fie foarte apropiate".OUG privind alegerile anticipate a fost respinsa marti, de senatorii din Comisia juridica.Orban a spus si ca ministrii pe care i-a propus au raspuns foarte bine la intrebarile care le-au fost puse si au aratat ca au cele mai bune solutii. Premierul afirma ca multi parlamentari care au votat impotriva in comisii si-au cerut scuze, precizand ca asta li s-a cerut de la partid. Intrebat daca va schimba ministrii care au primit aviz negativ, asa cum cere PSD, Orban a spus ca nu."Au aratat cunosterea problemelor, profesionalism, solutii, au dat raspunsuri pertinente la toate intrebarile si ati vazut ca si aceste audieri ca si audierile din noiembrie au fost audieri maraton, in care nu a existat limita de intrebari nicidecum simulacru de audieri care a existat la investirea guvernelor PSD.Ministrii nostri au raspuns la toate intrebarile care li s-au pus si au aratat foarte clar ca au cele mai bune solutii. Sigur ca votul nu conteaza, acolo parlamentarii care au votat au votat fara sa aiba discernamant, sunt chiar destui parlamentari care au votat impotriva care dupa aia si-au cerut scuze ministrilor ca asa au primit ordin de la partid sa voteze impotriva candidatilor de ministrii", a spus Orban.Intrebat daca ia in calcul schimbarea ministrilor care au primit aviz negativ, asa cum cere PSD, Orban a spus: "Apreciez simtul umorului de care da dovada PSD. Am spus din capul locului ca nu accept ca ministrii Cabinetului pe care il conduc sa fie evaluati de PSD. PSD a dat premier catastrofal, ministri care au facut de ras Romania, ministri care au fost o proba de incompetenta si de lipsa de profesionalism, ca atare discernamantul PSD-ului este egal cu zero si pentru mine chiar as putea spune ca toti ministrii care au primit vot negativ din partea PSD chiar au un plus".Premierul afirma ca nu are garantia suta la suta ca va exista cvorum la sedinta de luni, cand ar trebui sa se voteze investirea Guvernului Orban II."Nu pot sa garantez 100 la suta. Vom vedea. Sigur ca daca PSD-istii vor chiuli de la serviciu e posibil sa nu avem cvorumul. Dar orice astfel de atitudine de boicot va fi sanctionata drastic de catre oameni. Am vazut ca sunt multi lideri PSD care au zis ca nu le e frica de alegeri anticipate, ba chiar am vazut ca sunt sustinatori si intre liderii judeteni, sunt sustinatori ai alegerilor anticipate. Astept sa se comporte asa cum dau declaratii", a mai afirmat premierul.Cei mai multi dintre ministrii propusi pentru a face parte din Cabinetul Orban II au primit avize negative in urma audierilor. Aviz favorabil au primit Nicolae Ciuca la Aparare, Virgil Popescu la Economie si Bogdan Aurescu la Externe.Avize negative in forurile legislative de specialitate au primit Florin Citu - Finante, Marcel Vela - Interne, Costel Alexe - Mediu, Bogdan Gheorghiu - Cultura, Catalin Predoiu - Justitie, Ionut Stroe - Tineret si Sport, Ion Stefan - Dezvoltare si Monica Anisie - Educatie.Miercuri vor mai fi audiati, icepand cu ora 09:00, Adrian Oros - Agricultura, Victor Costache - Sanatate, Marcel Bolos - Fonduri Europene, Violeta Alexandru - Munca si Lucian Bode - Transporturi.Avizele comisiilor sunt consultative. Votul de investire a Cabinetului Orban 2 in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului urmeaza sa fie dat luni, 24 februarie, de la ora 16:00.