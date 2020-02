Orban nu renunta la alegerea primarilor in doua tururi

Ziare.

Ludovic Orban a explicat duminica seara, intr-o emisiune la B1 Tv, ca in cazul Ordonantei de Urgenta care modifica legea alegerilor parlamentare , Guvernul a intentionat sa reglementeze prin acest act normativ modul de organizare a alegerilor anticipate, pentru ca "paza buna trece primejdia rea"."Noi anticipatele le-am stabilit ca obiectiv demult. Nu sunt acum nascute peste noapte. Daca s-a ajuns acum de a demara alegerile anticipate in urma motiunii de cenzura pe care nu ne-am dorit-o noi... (...) Nu s-a inchis povestea din punctul meu de vedere. Ultima miscare care a facut-o PSD, stiti ca s-a infiintat o Comisie de Cod Electoral.Aceasta comisie de Cod electoral si-a incetat activitatea pe data de 19 decembrie majoritatea din Birourile Permanente Reunite a decis la 23 decembrie sa trimita toate proiectele de lege care au impact electoral, inclusiv proiectele privind alegerea primarilor in 2 tururi sa trimisa catre aceasta decizie, adica sa ingroape proiectele. Sa scoatem proiectul de lege si sa cere introducerea lui pe ordinea de zi.(...) Acum va fi mult mai greu (...) va fi mai complicat cu adunarea unei majoritati in Camera Deputatilor. Vom vedea", a afirmat Ludovic Orban duminica seara, facand referire la faptul ca Pro Romania sustine PSD in Parlament.Premierul a reafirmat ca PSD a blocat toate demersurile facute de PNL pentru modificarea legislatiei electorale in Parlament."Ne vom bate ca sa aducem pe ordinea de zi a plenului Camerei proiectele de lege care vizeaza alegerea primarilor in doua tururi" a intarit primul ministru.