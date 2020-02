Orban: Nu stiu ce se va intampla in Parlament, dar v-o spun clar: nu ma las judecat de actuala majoritate

Ziare.

com

"Suntem cu mandatul pe masa pentru a face ceea ce consideram noi ca este fundamental pentru Romania. Intram intr-o perioada tulbure, hai sa fim cinstiti, cu 21% in Parlamentul Romaniei si cu o sustinere eterogena care este asigurata de mai multe grupuri politice carora celor mai multi le multumesc pentru sprijinul pe care ni l-au dat, dar in multe situatii gandesc altfel decat noi, sunt inca prizonierii unor alte concepte de dezvoltare a Romaniei, cu 22% e foarte greu sa guvernezi Romania", le-a spus Ludovic Orban celor peste o mie de liberali prezenti duminica la Consiliul National al partidului.Acesta a afirmat ca nu stie ce se va intampla in Parlament, dar ca nu se lasa judecat de actuala majoritate parlamentara."O spun limpede: nu stiu ce se va intampla in Parlament, dar v-o spun clar: nu ma las judecat de actuala majoritate din Parlament, care n-are nici legatura cu interesul Romaniei. Nu-mi e teama de ei si, indiferent de ce se va intampla in urmatoarea perioada, noi avem un singur lucru de facut: sa raspundem asteptarilor romanilor, sa ne ducem catre fiecare roman, sa le aratam visul nostru, credinta noastra si puterea de a le realiza. Sa reusim in toate alegerile care vor urma, indiferent ca-s alegeri intr-un tur, in doua tururi, cu alegeri directe, cu alegeri indirecte, ca vor fi parlamentare la termen sau anticipate, sa castigam alegerile pentru ca doar astfel Romania poate sa ajunga la realitatea pe care o visez eu si o visati fiecare dintre voi!", le-am mai transmis Ludovic Orban celor prezenti.Premierul a precizat ca, de sapte ani, administratia "a fost populata cu oameni care nu vor sa asculte de ministri, care aleg calea cea mai usoara, adica sa nu faca nimic, care incearca sa impacheteze ministrii spunandu-se ca nu se poate"."Vom curata administratia", a declarat Ludovic Orban, spunand ca este important spiritul antreprenorial in ceea ce ii priveste pe angajatii sistemului public.Prim-ministrul a laudat modul in care liberalii au facut performanta in administratia locala, spunand ca sunt "ani lumina" intre administratiile conduse de liberali si cele conduse de PSD.