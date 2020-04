Orban: Parlamentul nu poate stabili reguli contrare decretului prezidential

Solicitarile Parlamentului

"Nu exista niciunde prevazut ca Parlamentul poate, printr-o hotarare, sa stabileasca reguli contrare decretului prezidential. Decretul prezidential necesita aprobarea de catre Parlament, dar opinia noastra clara este ca nu poate sa fie supus unor restrictii care sa fie incluse intr-o hotarare a Parlamentului.e", a declarat, joi seara, la Digi 24, premierul Ludovic Orban, referindu-se la votul din Parlament pentru incuviintarea starii de urgenta.Intrebat daca se va duce in Parlament pentru a prezenta masurile, asa cum cer parlamentarii, Orban a spus: "De asemenea, orice ministru din Cabinetul pe care il conduc, oricand este la dispozitia comisiilor de specialitate ale Parlamentului si este oricand gata sa le puna la dispozitie, parlamnetarilor informatii despre activitatea pe care o desfasuram.Cu conditia ca aceste informari sa nu se transforme in meciuri politice in care unii sa incerce sa capitalizeze electorat din suferinta oamenilor, din necazul oamenilor, si din construngerile care au fost indispensabile din dorinta de a mentine lucrurile cat de cat sub control si de a impiedica o raspandire a virusului care sa ne creeze probleme grave la nivelul societatii".Parlamentul a incuviintat, joi, prelungirea starii de urgenta cu 30 de zile.Parlamentul a avut urmatoarele solicitari:- Pe perioada starii de urgenta, periodic, la fiecare 7 zile, sau ori de cate ori este necesar, Guvernul prezinta Parlamentului un raport cuprinzand masurile adoptate sau preconizate pentru prevenirea si combaterea epidemiei COVID-19 si motivele care le-au determinat.- In termen de 30 de zile de la incetarea starii de urgenta, Guvernul va prezenta Parlamentului un raport complet privind masurile adoptate pe perioada starii de urgenta pentru prevenirea si combaterea epidemiei COVID-19, masurile care au restrans exercitiul unor drepturi sau libertati fundamentale si masurile cu caracter economic si social, temeiurile care au determinat luarea masurilor si efectele produse, precum si conformitatea acestora cu exigentele dispozitiilor art. 53 si art. 93 din Constitutia Romaniei, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta.- In termen de 60 de zile de la incetarea starii de urgenta, Curtea de Conturi va efectua un control al modului de gestionare a resurselor publice pe perioada starii si va prezenta Parlamentului un raport cuprinzand cele constatate, concluzii si propuneri, in conditiile prevazute de art. 140 alin. 9 3 din Constitutia Romaniei.