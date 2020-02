Orban participa la Conferinta internationala de Securitate de la Munchen

Ziare.

com

Conform unui comunicat de presa remis, evenimentul reuneste lideri si factori de decizie importanti in materie de securitate si aparare - sefi de stat si de guvern, reprezentanti ai conducerilor organizatiilor internationale si regionale, inclusiv ai Uniunii Europene si NATO.Astfel, Orban are programate intrevederi cu omologi din mai multe state, precum si cu reprezentanti de varf ai comunitatii de afaceri."Participarea delegatiei romane la Conferinta internationala de Securitate de la Munchen reprezinta o oportunitate de a promova profilul Romaniei ca stat membru al NATO si UE, partener strategic al SUA, profund angajat in consolidarea constructiei europene si a liantului transatlantic", precizeaza Executivul in comunicat.Seful PNL va sustine o alocutiune in cadrul "European Dinner", eveniment organizat de Conferinta pentru Europa de la Munchen.Acesta va avea loc astazi, la ora locala 19:00. Va participa si presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.De asemenea, el va participa la dineul de stat oferit de prim-ministrul landului Bavaria, Markus Soder, si va sustine o interventie, alaturi de reprezentanti ai institutiilor UE si omologi europeni, la un panel pe tema "Viitorului Uniunii Europene".Alaturi de Orban se vor afla ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Apararii, Nicolae Ionel Ciuca, consilierul prezidential pentru securitate nationala, Ion Oprisor, dar si ambasadorul Romaniei la Berlin, Emil Hurezeanu."Conferinta de la Munchen reprezinta o importanta platforma de dezbateri, cu caracter informal, a temelor majore de pe agenda internationala, circumscrise domeniului securitatii, precum si un prilej pentru politicienii europeni de a consolida legaturile cu reprezentanti de nivel din SUA, Africa, Asia Centrala, si Orientul Mijlociu", se mai arata in comunicat.