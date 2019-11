Orban: Presedintele Casei de Pensii si-a luat concediu medical, parca special ca sa creeze probleme in plata pensiilor

Ziare.

"Presedintele Casei de Pensii si-a luat concediu medical si deja... si-a luat concediu medical parca special ca sa creeze probleme in plata pensiilor. Creeaza efectiv niste situatii de neimaginat, incredibile, un asemenea comportament iresponsabil eu nu am intalnit", a sustinut Orban, miercuri seara, la Digi24.El a spus ca sunt intarzieri la calcularea pensiilor."S-au pensionat oameni si asteapta deciziile de pensionare, sunt intarzieri de o luna, de doua, de trei luni de zile in calcule, care stau la baza deciziei de stabilire a pensiilor si stau oamenii si asteapta deciziile de pensii. Si el intra in concediu medical,", a mai spus premierul.Orban a sustinut ca trebuie demisi toti cei care au fost pusi de PSD si sunt responsabili de "situatia critica".