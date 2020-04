Orban: Pretul mastilor de protectie ar putea fi plafonat. Celor care nu isi permit, li se vor distribui gratuit

Ziare.

Anuntul vine dupa ce presedintele Klaus Iohannis a transmis ca purtarea mastii va fi obligatorie dupa 15 mai in spatiile publice inchise si in transportul in comun."Cu siguranta am discutat aceasta chestiune de o saptamana, purtarea mastii in spatii inchise e foarte utila, preocuparea noastra a fost sa sustinem producatori romani care sa introduca in fabricatie masti chirurgicale, avem deja instalate utilaje noi care au capacitate mare de producere, facem inventarierea companiilor care au cerut aprobare.Vom incerca sa asiguram capacitatea deplina", a spus Ludovic Orban, in urma unei vizite la Institutul Cantacuzino, unde a fost insotit de ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, si ministrul Sanatatii, Nelu Tataru.El a precizat ca este posibil ca pretul mastilor sa fie plafonat, dar ca este necesara o analiza inainte pentru a se asigura ca o astfel de masura nu ar duce la o penurie in privinta produselor si sa nu se ajunga la situatia in care acestea ar fi vandute la negru."Trebuie sa asiguram o oferta la nivelul cererii, sa producem in Romania cat mai mult si sa importam ce nu producem suficient", a punctat el, anuntand ca Unifarm are peste 4 milioane de masti chirurgicale, adaugand ca stocul de masti FFP 2 si FFP 3 este de cateva milioane.Intrebat ce se va intampla cu persoanele cu venituri mici si care nu isi vor permite sa cumpere aceste masti, premierul a anuntat ca vor incerca sa gaseasca o solutie.", a punctat Orban.Amintim ca presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca dupa 15 mai vom fi obligati sa purtam masti in spatiile publice inchise si in transportul in comun, dar o parte dintre restrictiile de circulatie vor fi ridicate.Orban a precizat ca nu sunt inca puse la punct detaliile privitoare la relaxarea restrictiilor. E clar deocamdata ca romanii vor avea voie sa circule fara declaratii pe proprie raspundere, insa nu vor avea voie mai multi de trei si obligatoriu cu masca in spatiile publice inchise si in transportul in comun.