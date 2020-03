Orban promite ca va incerca sa nu afecteze drepturile si libertatile cetatenilor, prin starea de urgenta

Ziare.

"Orice masura care va fi inclusa in cadrul starii de urgenta va fi o masura pe care noi o vom considera absolut necesara si vom incerca sa limitam la maximum eventualele drepturi si libertati care sa fie afectate in cadrul starii de urgenta", a precizat Ludovic Orban, duminica, intr-o conferinta de presa online.Premierul a precizat ca, dupa anuntul presedintelui Klaus Iohannis privind instituirea starii de urgenta , a cerut ministrilor sa vina cu propuneri de masuri care sa fie introduse in planul aferent decretului prezidential."Am vazut foarte multe informatii difuzate in mod iresponsabil despre eventualele masuri care ar urma sa fie adoptate in cadrul starii de urgenta. La solicitarea presedintelui, am cerut fiecarui ministru responsabil care are nevoie de masuri speciale care sa fie introduse in planul de masuri aferente decretului prezidential prin care se instituie starea de urgenta sa vina cu aceste masuri si vreau sa incredintez cetatenii romani ca vom lua doar acele masuri care sunt absolut necesare.Am sa va dau numai cateva exemple. Se stie ca e o nevoie acuta de materiale, de echipamente, de substante, de medicamente, echipamente de protectie, pentru care exista in momentul de fata o dificultate foarte mare in obtinerea lor, datorita cererii crescute din partea tuturor statelor pentru astfel de materiale.Avem nevoie de proceduri de achizitii rapide, imediate, prin negociere directa, de fiecare data cand avem posibilitatea de a incheia contracte prin care sa obtinem astfel de produse, de echipamente, care sunt absolut necesare pentru functionarea intregului dispozitiv care se lupta impotriva acestui virus", a afirmat Orban.El a adaugat ca, de asemenea, e nevoie de masuri care sa intareasca toate institutiile care sunt in prima linie a bataliei."Intarirea directiilor de sanatate publica, intarirea tuturor structurilor din cadrul Ministerului de Interne, intarirea capacitatii spitalelor de a primi pacienti si de a furniza serviciile de sanatate, care sunt absolut necesare", a spus Orban.Premierul a anticipat ca o alta masura care este posibil sa fie luata, dupa un studiu foarte atent, este masura de "a limita cresterile preturilor la medicamente si la astfel de produse, care sunt foarte cautate in momentul de fata, pentru a nu permite o specula cu aceste produse"."Si exista aceasta posibilitate de a plafona preturile la anumite produse absolut necesare, cum sunt masti, cum sunt manusi, echipamente de protectie, dezinfectanti, biocide si alte categorii de produse", spus Orban.De asemenea, el le-a transmis cetatenilor romani aflati in strainatate ca dreptul acestora de a veni in tara nu va fi restrans, dar, in functie de zona din care vin, au obligatia "fie sa intre in carantina, fie sa intre in izolare pe o perioada de 14 zile"."Le transmit tuturor cetatenilor romani ca nu le vom restrange dreptul de a veni in tara, dar exista aceasta obligatie, ca in functie de tara sau zona din care vin si de nivelul restrictiei impuse, fie sa intre in carantina, fie sa intre in izolare pe o perioada de 14 zile. In ceea ce priveste transportul persoanelor din Italia, nu putem sa transportam.In Italia sunt peste un milion de romani, nu se poate organiza transport rutier, se stie foarte clar ca exista restrictii impotriva carora sigur ca ne luptam, restrictii care au fost introduse de alte state. Se stie de Ungaria, care a introdus restrictii, se stie de Slovenia, care a introdus restrictii.Transportam pe calea aerului doar cazuri, de exemplu, de turisti, cum a fost situatia unor turisti care au fost surprinsi de declararea starii din Italia si care efectiv nu aveau niciun mijloc de trai, se aflau si intr-o situatie dificila, numai cazuri speciale, in care putem interveni pentru un numar mai restrans", a mai afirmat Ludovic Orban.Premierul a lansat si un apel catre romanii din Italia, in special cei care au lucrat in industria hoteliera, sa apeleze la formele de sprijin pe care le ofera statul italian.