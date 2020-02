Orban: Propunerea PNL pentru functia de premier este presedintele partidului, adica subsemnatul

Ziare.

In plus, Ludovic Orban a anuntat ca liberalii vor face tot posibilul ca sa se ajunga la alegeri anticipate.", a mai spus Ludovic Orban, inainte de consultarile de azi de la Cotroceni, convocate de presedintele Iohannis pentru desemnarea viitorului candidat la functia de premier.Ludovic Orban a mai sustinut ca in acest moment "Romania este tinuta prizoniera de un Parlament dominat de parlamentari nascuti din pixul lui Dragnea, care torpileaza orice proces de modernizare si tin captiv poporul roman"."Nu exista alta solutie decat de a da din nou puterea romanilor, dreptul romanilor sa isi aleaga un parlament reprezentativ, care sa fie oglinda fidela a vointei, aspiratiilor si asteptarilor poporului roman si care sa asigure un sprijin solid pentru un guvern hotarat sa modernizeze Romania.", a mai spus liderul PNL.In aceste conditii, Ludovic Orban a precizat ca mandatul primit de delegatia PNL pentru consultarile de la Cotroceni prevede ca tot el va fi propunerea de viitor premier."Propunerea de prim ministru, normal conform cu hotararea CN al PNL, este in persoana presedintelui PNL, subsemnatul, Ludovic Orban.Am stabilit ca delegatia sa transmita presedintelui sustinerea pentru obiectivul declarat al presedintelui de convocare a alegerilor anticipate. Decizia noastra este de a contribui la respingerea celor doua propuneri de guvern care vor fi formulate", a mai spus Ludovic Orban.Premierul demis prin motiune de cenzura a mai subliniat ca "si ieri s-a vazut ca PSD nu a inteles nimic din votul cetatenilor"."Anul trecut, PSD a fost redus la jumatate din procentul obtinut in 2016. Au pierdut alegerile europarlamentare, au pierdut drastic la referendumul pentru justitie, au pierdut alegerile prezidentiale (...)", le-a mai spus Ludovic Orban jurnalistilor prezenti la Parlament.In plus, acesta s-a aratat "convins ca presedintele va lua cea mai buna decizie pentru Romania, pe care deja cred ca o puteti anticipa"."Am stabilit ca", a mai spus Ludovic Orban, adaugand ca "" si reamintind ca aceste partide au fost alaturi de PNL atat in procedura de demitere a guvernului Dancila, cat si ieri, la motiunea de cenzura.La final, premierul demis Ludovic Orban a tinut neaparat sa dea "un mesaj foarte clar si foarte limpede".. Fiecare minister, fiecare institutie guvernamentala e angajata in rezolvarea problemelor cetatenilor romani, in derularea tuturor procedurilor necesare si in buna administrare a treburilor curente ale Romaniei", a adaugat Ludovic Orban.