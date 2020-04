Orban reactioneaza la "planul Matei Bals": Streinu Cercel vorbeste in nume personal, varstnicii vor face parte din planul de relaxare

Ziare.

com

Orban precizeaza ca Guvernul nu ia in calcul astfel de masuri si ca decizia privind relaxarea restrictiilor ii va viza si pe cei care au varsta peste 65 de ani.(...)", a afirmat Ludovic Orban, marti seara, la TVRAcesta a acuzat ca transmiterea in spatiul public a unor astfel de idei este o dovada de lipsa de responsabilitate."Transmiterea publica a unei astfel de propuneri nu face bine societatii, nu face bine nimanui si consider ca este un act iresponsabil. Cu atat mai mult un act iresponsabil care vine din partea unui profesor care e considerat un specialist in domeniul epidemiologiei dar pare ca nu intelege deloc societatea, nu intelege deloc respectul fata de drepturile si libertatile fundamentale.Deja gandim fiecare pas posibil pentru revenirea la normalitate, pentru relaxarea masurilor. Sigur ca, pentru fiecare relaxare a unei masuri gandim cu mare atentie ce risc epidemiologic exista in cazul renuntarii la fiecare masura restrictiva si doar dupa o evaluare foarte serioasa vom face pasii de revenire spre normalitate", a mai spus seful Guvernului.Acesta a aratat ca masurile de relaxare vor fi luate gradual si ii va avea in vedere pe toti cetatenii romani, indiferent de varsta lor."Mai exact, aceasta relaxare ii priveste si pe parintii si bunicii nostri", a afirmat Orban.El a cerut populatiei sa urmareasca doar comunicarile oficiale ale autoritatilor si sa nu tina cont de "opiniile personale care sunt exprimate de diversi actori publici"."Din pacate, toate aceste informatii prezentate public intr-un mod manipulatoriu au generat extrem de multa teama si suferinta in randul parintilor si bunicilor nostri", a mai spus Orban.El a explicat ca a fost sunat de varstnici care l-au rugat sa nu fie bagati in spatii de carantina, Orban acuzand "lipsa totala de responsabilitate" in cazul celor care fac propuneri in acest sens.Ludovic Orban a precizat ca masurile de relaxare a restrictiilor vor fi luate "atunci cand vom fi convinsi ca riscul de raspandire este minim".Primul ministru a mai spus, intrebat fiind daca astfel de decizii pot fi luate de catre autoritatile locale, ca deciziile stabilite prin ordonante militare sau de Comitetul National pentru Situati Speciale de Urgenta nu pot fi ridicate la nivel local.