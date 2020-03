Orban recunoaste scaderea PNL din sondaje, dar sustine ca PSD nu-si revine

Ziare.

"In ce ne priveste pe noi, noi facem cercetari sociologice ca sa facem analize care sa fundamenteze toate deciziile noastre. Facem sondaje sa vedem agenda populatiei, care sunt preocuparile, sa vedem modul in care sa sustinem o masura sau alta, facem si ca sa vedem mai mult nivelul de incredere si sustinere pentru anumite masuri si decizii si incredere, notorietate, intentii de vot.Intotdeauna cand citesti sondaje, trebuie sa citesti cunoscand anumite date. Exact pe PNL am avut o crestere foarte mare, in urma castigarii alegerilor prezidentiale, in urma daramarii guvernului PSD si in urma investirii guvernului PNL. Sigur ca aceasta crestere a fost o crestere care e mai mare decat intentia de vot reala. Totdeauna cand sunt evenimente cu impact emotional, se stie ca trebuie asteptat o perioada pana se reaseaza optiunile de vot cat mai aproape de optiunile statului.In cercetarile noastre nu exista o asemenea diferenta sa cada un partid de la o luna la alta. Nu exista asa ceva. S-a intamplat la Guvernul Grindeanu, cand a fost cea mai mare prabusire a unui partid si practic PSD si-a dat jos propriul guvern", a declarat Ludovic Orban, luni seara, la Realitatea Plus.Orban spune ca a existat o usoara revenire la scorul normal pentru PNL."Sigur ca fata de scorul pe care il aveam dupa aceste victorii a existat o usoara tendinta de revnire la un scor normal. Intotdeuna am sustinut public ca scorul PNL este un scor care se afla in zona 40-42 la suta si ne aflam in acest scor. Va aduc aminte ca atunci cand am preluat presedintia partidului, PNL avea in jur de 17-18 la suta, la europarlamentare am luat 28 la suta, la alegerile prezidentiale am avut un candidat puternic precum Klaus Iohannis, la primul tur am obtinut un scor de 37 - 38 la suta si partidul este astazi la un scor de peste 40 la suta, de departe cel mai bine cotat partid din Romania", a declarat premierul.Ludovic Orban spune ca cel mai recent sondaj este aproape de adevar, dar ca PSD nu mai are cum sa aiba o majoritate foarte mare in Parlament, asa cum se intampla acum."Mi se pare un sondaj aproape de adevar, decat ca fotografia pe care vrea sa o releve nu e o fotografie chiar asa de tusata, ca si-a revenit PSD. PSD a luat 23 la suta si in alegerile prezidentiale. Sigur ca dupa ce a pierdut alegerile, a revenit la datele initiale. Dupa datele noastre, PSD este la 22-23 la suta si aici cam sta, avand sanse cam mici de a avea o revenire foarte importanta. Aceasta fotografie arata clar ca PSD nu mai are cum sa aiba o asemenea majoritate care efectiv chinuie Romania", a mai spus premierul in exercitiu.PNL inregistreaza scadere in Barometrul Europa FM realizat de IMAS privind intentiile de vot la alegerile parlamentare, pentru prima data din vara anului trecut. Din totalul celor care ar vota la alegerile parlamentare, 40,7% spun ca ar opta pentru PNL. In schimb, PSD urca la 25,8%, cel mai bun nivel de la alegerile europarlamentare din mai 2019.