Orban: Salut demiterea lui Cercel. A durat cam mult. Ce spune despre revenirea la munca a directorului spitalului Suceava

"Salut decizia cu demiterea lui Cercel. Pe de alta parte, a durat cam mult. Puteam sa ne miscam un pic mai repede, mai ales dupa grozaviile (din documentul numit Vacanta Mare-n.red.)", a spus Orban.El a adaugat ca nu poate accepta revenirea directorului medical al SJU Suceava, Mircea Macovei. "Nu pot sa accept sa revina in pozitia de director medical la Suceava doctorul Macovei. Aveti in baza decretului privind instituirea starii de urgenta aveti competenta de a lua decizii in privinta managementului oricarui spital. Ca atare, o spun limpede: nu se poate intoarce domnul Macovei in pozitia respectiva", a sustinut Orban.Secretarul de stat Andrei Baciu a replicat ca ii va transmite ministrului Sanatatii acest lucru.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, joi, ca profesorul Adrian Streinu-Cercel a fost demis de la conducerea Comisiei speciale anti-Covid din Ministerul Sanatatii si nici nu mai este membru al acesteia. Locul sau a fost luat de Adriana Pistol, de la Institutul National de Sanatate Publica.