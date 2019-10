Orban se gandeste sa elimine examenul de rezidentiat: Vom analiza cum functioneaza in alte tari europene

Ziare.

In plus, Orban anunta ca va verifica si care este procedura in strainatate, pentru ca i se pare un examen care nu este absolut necesar, avand in vedere ca cei care-l sustin au invatat ani de zile, au finalizat facultatea, dar nu pot profesa.Ludovic Orban a fost intrebat, joi, despre examenul de rezidentiat, care ar putea fi amanat a doua oara si a raspuns: "Deci Guvernul si-a demonstrat incapacitatea prin faptul ca nu a fost in stare sa organizeze examenul de rezidentiat la timp.Daca nu vor fi in stare sa-l organizeze, examenul de rezidentiat va fi una dintre prioritatile guvernului nostru. Mai mult decat atat, ne gandim la numarul de locuri care vor fi scoase la concurs in cadrul examenului de rezidentiat, pentru ca mi se pare foarte ciudat sa scoti la concurs un numar de locuri cu 466 de locuri mai putin decat anul trecut. In conditiile in care stim foarte clar ca este nevoie de medici".Acesta considera ca examenul nu este absolut necesar."De altfel, va spun sincer, ca ma gandesc foarte serios, vom analiza si modul in care functioneaza acest sistem in alte tari europene. Mi se pare, totusi, ca aceasta forma de examinare este o forma de examinare, care nu este absolut necesara, pentru ca trebuie sa va ganditi ca toti cei care participa la acest examen rezidentiat sunt absolventi ai facultatilor de profil, sunt oameni, care au fost la studii si au invatat ani de zile, ca sa capete dreptul de a profesa aceasta meserie nobila si, daca nu iau examenul de rezidentiat, dupa ce au dat examenele la finalul facultatii, ei nu pot sa isi profeseze meseria, nu pot sa activeze in profesia pentru care s-au pregatit", a mai spus Orban.Premierul desemnat a anuntat ca se analizeaza posibilitatea de a mari numarul de locuri.Ministrul demis al Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat recent ca nu exclude o noua amanare a examenului de rezidentiat, pentru ca nu exista inca un ministru al Educatiei, precizand ca ii este greu sa spuna daca examenul va avea loc pe 8 decembrie, asa cum s-a propus.