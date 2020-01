Orban se intalneste cu ambasadorul SUA, in contextul situatiei din Orientul Mijlociu

Ziare.

com

Potrivit programului oficial al premierului Ludovic Orban, intalnirea este programata la ora 9:00 si va avea loc la Palatul Victoria.Agenda discutiilor nu a fost anuntata de catre reprezentantii Guvernului.Intalnirea celor doi oficiali vine in contextul situatiei din Orientul Mijlociu. Presedintele american Donald Trump a declarat ca NATO ar trebui sa se implice mai mult in zona , afirmatie pe care presedintele Klaus Iohannis a salutat-o joi, intr-o confernta de presa."Se pot examina cai pentru ca NATO sa se implice mai mult in regiune si in combaterea terorismului. Este, cu siguranta, nevoie de prevenirea a unei spirale a instabilitatii", a spus seful statului, care a precizat, insa, ca "nu este nevoie de noi focare de conflict, ci de coagularea eforturilor pentru a aduce pacea in regiune si a oferi siguranta necesara reconstructiei".