Orban si-a publicat declaratia de avere: Locuieste intr-o casa de vacanta si are o masina veche de 12 ani

Asadar, Orban are, impreuna cu sotia sa, Mihaela, o casa de vacanta de 200 de metri patrati, cumparata in 2014.El mai are trecut in declaratia de avere un autoturism Volkswagen Passat fabricat in 2007.Ca active financiare are inscrise doua conturi in euro, ambele deschise in 2010, pe numele sotiei, unul de aproximativ 5.500 de euro si altul de 6.275 de euro.In 2018, Ludovic Orban a incasat 28.356 de lei net de la Revicond Canaltech SRL, o firma din Targu Mures, si 9.000 de lei net de la SCP Doru Traila &asociatii. In ambele cazuri, actualul premier a desfasurat activitati de consultanta tehnica.