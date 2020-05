Orban si Tataru, chemati in Parlament sa dea explicatii despre masurile luate in timpul pandemiei

Ziare.

Parlametarii i-au cerut premierului Ludovic Orban sa prezinte raportul de activitate din timpul starii de urgenta. Seful Executivului a fost chemat la "Ora Guvernului", in 18 mai.Tot pe acest subiect este invitat in fata Parlamentului si ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, insa putin mai devreme, respectiv in 11 mai.Inca din luna aprilie, Marcel Ciolacu si Robert Cazanciuc au trimis o scrisoare deschisa in care ii cereau premierului sa vina in Parlament sa prezinte masurile care au fost luate in timpul starii de urgenta.Si ministrul Finantelor, Florin Citu, va fi audiat in fata alesilor. Luni va avea loc dezbaterea motiunii simple depuse impotriva lui, urmand ca votul sa fie dat miercuri.