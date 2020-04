Orban spune ca avem putini morti, in comparatie cu Spania: Am luat masuri cand alte tari nici macar nu discutau

Exista o intarziere de o zi-doua din momentul recoltarii. Noi am diagnosticat intr-un ritm in care orice persoana a avut nevoie am asigurat intr-o zi, doua

Masurile au fost luate cand alte tari nici macar nu discutau

Noi suntem la datorie, masurile sunt bune, romanii sa la respecte ca sa opreasca virusul

Ziare.

com

Mai mult, Orban sustine ca in ce priveste testarea de COVID-19 stam foarte bine: "Orice persoana a avut nevoie de diagnosticare am asigurat intr-o zi-doua aceasta diagnosticare"."Masurile luate de Guvernul Romaniei, de autoritatile implicate in lupta contra coronavirusului au fost graduale cu spirit de anticipatie, incercand sa intervenim pentru limitarea raspandirii virusului. Cea mai buna dovada o reprezinta cifrele, aritmetica. In Spania azi sunt 85.000 de cazuri diagnosticate pozitiv, in Franta 44.500, in Germania 64.000 pozitiv.In Romania la ora 14:00 erau diagnosticate pozitiv 1.952 de persoane.La noi se poate vedea ca aceasta capacitate de testare a fost oarecum crescuta cu numarul de cazuri.", a sustinut Orban, la Realitatea Plus.Insa Orban a continuat comparatiile si in ce priveste decesele."De altfel, nu-mi place sa vorbesc despre decese, le urez condoleante familiilor, dar aici dati-mi voie sa vorbesc: In Romania sunt 52 de decese (bilantul a urcat dupa 20 de minute la 65 de decese - n.red.), in timp ce in Spania sunt 7.345 de decese, in Franta sunt 3.024 de decese. Aici nu e vorba de capacitate de diagnosticare, ci de masurile ferme luate de autoritati.Un singur exemplu: odata cu noul an chinezesc, peste 2.600 de persoane s-au intors din China, Romania nu a avut niciun caz datorita masurilor luate. Noi am avut, ca tara, unul din cei mai agravanti factori de raspandire a epidemiei, faptul ca s-au intors sute de mii, peste 235.000, din Italia, Spania, Franta, Germania, afectate de o raspandire larga. Aici am luat masuri de carantina, izolare., noi am fost criticati pentru masuri, cand, de exemplu, am introdus carantina pentru cei ce veneau din Italia, considerata excesiva, prea severa, masura pe care am mentinut-o si care s-a dovedit ca a dat rezultate", a mai spus Orban.Cand a fost intrebat despre faptul ca medicii nu sunt suficient protejati, premierul a dat vina pe PSD , care nu a asigurat stocuri, si pe situatia internationala, cererea pentru echipamentele de protectie fiind peste oferta.De oprirea raspandirii virusului, Orban spune ca romanii sunt responsabili, pentru ca autoritatile sunt "la datorie" si fac ce tine de ele deja."Guvernul, autoritatile au luat masuri care s-au dovedit a fi corecte si care au redus la maximum posibil raspandirea virusului. Sigur ca eliminarea riscului de raspandire a virusului depinde in mare masura de comportamentul romanilor, de respectarea regulilor, recomandarilor facute de specialisti, de respectarea masurilor stabilite in cadrul starii de urgenta de presedintele Romaniei, tocmai pentru a le apara viata si sanatatea.Noi suntem la datorie si facem tot ce depinde de noi pentru a reduce cat mai mult raspandirea. Mesajul e foarte simplu: Cu cat raspandirea este oprita prin aceste masuri, cu atat daunele care vor rezulta vor fi mai mici si capacitatea de revenire la normalitate va fi mai mare", a conchis Orban, in cadrul emisiunii moderate de Madalina Dobrovolschi, fostul purtator de cuvant al lui Klaus Iohannis