Orban spune ca cetatenii romani care sunt astazi in Marea Britanie au drepturile garantate

"Pentru romanii care sunt astazi in Marea Britanie, practic, drepturile lor sunt garantate, sunt prevederi in acord care le garanteaza drepturile. Pentru cetatenii europeni care urmeaza sa se duca in Marea Britanie dupa realizarea Brexitului inca nu exista o reglementare, ea va face obiectul discutiilor ulterioare parasirii Uniunii Europene de catre Marea Britanie.Deocamdata suntem in faza in care acordul este supus dezbaterii si aprobarii Parlamentului European, Parlamentului britanic", a spus Orban intr-o conferinta de presa la Reprezentanta permanenta a Romaniei pe langa UE.El a adaugat ca dupa ratificarea acordului vor fi demarate discutii privind acordurile ulterioare referitoare la relatia dintre UE si Marea Britanie, iar aceste acorduri vor cuprinde si eventuale prevederi legate de cetatenii europeni care ar urma sa mearga in Marea Britanie.