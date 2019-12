Orban spune ca e timpul ca Romania sa mearga in directia in care vor s-o duca intreprinzatorii, oamenii cu initiativa

Ziare.

"Cred ca trebuie sa ne regandim complet atitudinea fata de tot ce inseamna om de afaceri, fata de tot ce inseamna societatea democratica, capitalista, sa recunoastem ca o societate fara antreprenori, o societate fara capitalisti, fara investitori, fara oameni care sa fie lideri si care sa aiba initiativa sa traga societatea in directia corecta este foarte greu sa evolueze.Cred ca e timpul ca Romania sa se duca in directia in care vor s-o duca acesti oameni: intreprinzatorii, oamenii cu initiativa, oamenii care intr-adevar au forta de a face, asa cum am vazut in foarte multe locuri, dintr-un teren lasat in paragina minunatii care m-au lasat de multe ori cu gura cascata", a spus Orban la Gala Premiilor Capital - Eroii Anului 2019, unde a primit Premiul "Politicianul Anului".Potrivit acestuia, Romania se va dezvolta prin initiativa si curajul celor care "nu calca doar pe terenul batut, ci intotdeauna cauta sa descopere alte drumuri"."Noi trebuie sa intelegem lucrul asta, ca o Romanie se dezvolta prin initiativa, prin curajul, prin asumarea de raspunderi pe care o au oamenii care nu se multumesc sa se duca la serviciu la noua si la patru sa rupa usa, oamenii care nu calca doar pe terenul batut, ci intotdeauna cauta sa descopere alte drumuri, oamenii care, de multe ori, ca sa-si inceapa propria afacere, si-au pus apartamentul gaj sau au luat credite, nestiind daca au vreodata sansa de a le da inapoi, se datoreaza oamenilor care creeaza, care au viziune, care au curajul sa se duca intr-o directie unde poate nimeni altcineva nu vede ca este ceva. Si mai ales au curajul sa dea la o parte toate oprelistile, toate piedicile, toate rautatile si toate invidiile care sunt manifestate de altii", a subliniat premierul.Prim-ministrul a afirmat ca nu a fost "un rasfatat al sortii"."Sa stiti ca nu am fost un rasfatat al sortii si ca, de multe ori, ca sa am realizari similare cu altii, poate a trebuit sa urc de mai multe ori si sa fac eforturi mult mai mari, pentru ca intotdeauna, ca sa ma simt bine in propria piele, am considerat ca trebuie sa spun ce cred, chiar atunci cand ceea ce spun ii deranjeaza foarte tare pe puternicii zilei, indiferent ca erau dintre adversarii politici sau din interiorul propriului partid. Si din cauza asta, de foarte multe ori, am urcat 'Pac, pac' si mi s-a dat cate-un branci... Acum am primit un premiu. Chiar cred ca e un premiu pe care il merit", a apreciat Ludovic Orban.In cadrul evenimentului, la care au fost aniversati 27 de ani de la aparitia primului numar al revistei Capital, au fost acordate Premiile Capital - Eroii Anului 2019 si a fost lansata publicatia Capital TOP 300 Cei mai Bogati Romani, editia 2019.