Dupa tragedia din Midia, Orban vrea, pe termen mediu, interzicerea exportului pe animale vii

Ziare.

com

Ludovic Orban a declarat vineri, ca 70 la suta din exportul agricol al Romaniei este format din cereale vrac si animale vii."Din pacate, la ora actuala, exportul agricol al Romaniei este intr-un procent foarte mare, aproape 70 la suta, format din cereale vrac si animale vii. Noi, ca partid, in urma cu mai multe luni, am inaintat un proiect de lege care chiar daca nu prevede interzicerea imediata a exportului de animale vii, prevede interzicerea practica a exportului in anumite conditii in care nu se pot asigura conditii de transport cat de cat decente pentru animalele care sunt transportate. Proiectul de lege e in dezbaterea Parlamentului", a spus premierul.Orban crede ca interzicerea brusca a exportului de animale vii ar fi o masura pripita, dar ca acesta trebuie sa fie obiectivul pe termen lung."A interzice acum brusc exportul de animale vii ar fi o masura pripita. Sigur ca acesta trebuie sa fie obiectivul pe termen mediu, sa nu mai exportam animale vii. Noi trebuie sa investim cat mai mult in procesarea materiilor prime provenite din agricultura, astfel incat exportul agricol romanesc sa aiba produse care sa aiba inclusa o valoare adaugata cat mai mare", a explicat Orban.El a mai spus, referindu-se la nava esuata in Portul Midia si incarcata cu peste 14.000 de oi, ca in acest caz se poate ajunge pana la arestarea vaporului, in cazul in care armatorul nu isi face treaba."Am dispus masuri extreme in cazul in care armatorul nu isi face treaba putem merge inclusiv pana la arestarea navei si interventia sa se faca de autoritati, dar sigur chestiunea asta presupune suportarea tuturor costurilor operatiunilor respective de la buget si evantual recupararea ulterioara de la armator", a explicat premierul Orban.