Orban spune ca liberalii absenti la votul pe dublarea alocatiilor nu vor mai fi pe liste la alegeri: Bugetul e construit realist, nu pe minciuni

Premierul Ludovic Orban a fost intrebat, miercuri seara, la Digi 24, despre parlamentarii liberali care au lipsit de la sedinta Camerei Deputatilor in care s-au majorat alocatiile si a precizat ca au lipsit 11 parlamentari , patru dintre ei motivat."Eu l-am spus ca e nevoie de fiecare om in Parlamentul Romaniei. Le-am spus foarte clar ca orice parlamentar care odata cu preluarea guvernarii nu intelege ca este nevoie de el in Parlament, nu va mai avea nicio sansa la un nou mandat. Au mai fost parlamentari care au impiedicat retrimiterea la comisie , de la PMP, USR minoritati . Probabil tot s-ar fi ajuns la un astfel de vot lipsit de responsabilitate si care reflecta lipsa de logica si bun simt fata de realitate", a spus Orban.Acesta a vorbit despre "politicile guvernamentale ale PSD care au creat o risipa de neimaginat"."Bugetul a fost construit in niste constrangeri inimaginabile, dar a fost construit realist. Nu se bazeaza pe minciunile din anii anteriori. N-am spus ca va fi crestere economica de 5,5%. Cresterea a fost de 4%. Noi construim bugetul pe prognoze realiste, nu generam cheltuieli fara acoperire. Sa vii cu o sarabanda de masuri, cu cresterea alocatiilor, cu doua salarii la angajare la profesori, cu sase salarii la pensionare, cu 10.000 de lei pentru medicii veterinari. Oamenii astia nu inteleg in situatia in care ne aflam", a mai afirmat Ludovic Orban, precizand ca si el si-ar dori cresterea alocatiilor pentru copii, dar nu se poate la doar un an duopa ce au fost dublate."Fie provoci inflatie, fie aduci bugetul in situatia in care nu mai poti sa faci plati. O completa lipsa de responsabilitate. (...) Orice cheltuiala suplimentara nu poate fi suportata decat daca se renunta la alte categorii de cheltuieli", a prcizat premierul, afirmand ca s-ar putea ajunge in situatia de a alege: "Crestem alocatiile sau pensiile? Scadem TVA sau renuntam la niste venituri?"."Nu putem accepta asa ceva. Am gandit bugetul extrem de cumpanit", a spus Orban.Legea privind dublarea alocatiilor de stat pentru copii a fost votata in Camera Deputatilor, fiind inregistrate 179 de voturi "pentru", 29 de abtineri, iar 3 parlamentari nu au votat.Ministrul Finantelor, Florin Citu , a anuntat, miercuri, ca tinta de deficit bugetar de 3,6%, stabilita pentru anul viitor, nu va fi depasita, in ciuda dublarii alocatiilor pentru copii, iar solutiile vor fi reprezentate ori de reducerea cheltuielilor, ori de cresterea veniturilor, fara a fi introduse noi taxe.