Orban spune ca Sala Polivalenta nu s-a construit din cauza managementului catastrofal al Primariei Capitalei

"Proiectul Salii Polivalente a inceput in perioada in care eram viceprimarul Capitalei. Cred ca si indicatorii tehnico-economici au demarat in perioada respectiva, era prin 2006-2007, suntem in anul 2019 si nu s-a ajuns la solutii. Am sa va spun din capul locului, doamna Firea vrea sa faca Sala Polivalenta prin CNI.Voi analiza cu maxima atentie aceasta solicitare, pentru ca Bucurestiul este cel mai bogat oras din Romania, iar CNI-ul, care incaseaza taxe si impozite pentru a sustine investitii, mai degraba trebuie sa sustina investitii din comunitatile locale care nu au resursele necesare", a spus Ludovic Orban, la preluarea mandatului de ministru al Tineretului de catre Ionut Stroe.Seful Executivului sustine ca Sala Polivalenta nu a fost construita pana in prezent "din cauza managementului catastrofal al Primariei Capitalei"."De altfel, faptul ca nu s-a construit aceasta sala Polivalenta se datoreaza unui management catastrofal la nivelul Primariei Capitalei, care este demonstrat si de blocarea lucrarilor la Patinoarul Flamaropol, din motive care tin de managementul proiectului respectiv, de beneficiar mai degraba, decat de constructor sau de alte situatii", a subliniat Orban.Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, in luna martie a acestui an, suma privind construirea unei noi sali polivalente, cu 20.000 de locuri. Astfel, investitia va fi de 138 milioane de lei, iar sala urmeaza a fi amplasata langa Arena Nationala.