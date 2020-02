Orban spune ce il recomanda pe Citu sa fie premier

Ziare.

"Nu intamplator l-am sustinut in desemnare. Este ministrul Finantelor. Stiti cum e intr-un guvern; premierul depinde in cea mai mare masura de ministrul Finantelor. A demonstrat si in cariera lui anterioara si cele trei luni si jumatate ca a fost un ministru al Finantelor foarte bun, cunoaste problematica guvernarii in general si are toate calitatile pentru a fi desemnat", a spus Orban, cand a fost intrebat ce il recomanda pe Florin Citu pentru a-i lua locul la Palatul Victoria.Intrebat daca Guvernul Citu va fi mai bun decat Guvernul Orban, liderul PNL a punctat ca: "Guvernul este aproape cel pe care l-am condus eu".Amintim ca, vineri, Florin Citu a anuntat ca a definitivat lista de ministri cu care va merge in Parlament, precum si programul de guvernare. El a declarat ca singura modificare in ceea ce priveste noul guvern este la Ministerul de Finante, unde in locul sau este propus deputatul PNL Lucian Heius. Lista a fost criticata de liderul UDMR , Kelemen Hunor, care a sustinut ca liberalii au facut noul Cabinet cu intentia de a fi, cel mai probabil, respins de Parlament."Nu stiu daca se va intampla, daca va primi votul de investitura, dar alta concluzie nu pot sa formulez. S-ar putea sa si treaca, depinde de PSD, s-ar putea sa primeasca votul de investitura, si atunci ei vor guverna pana la alegerile la termen, dar intentia lor sigur este sa fie respinsa lista", a spus liderul UDMR.