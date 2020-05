Orban sustine o schimbare a mecanismului de alegere a membrilor CCR si stabilirea unor limite ale atributiilor

Ziare.

com

"Cu siguranta, (s-ar impune - n.r) o schimbare a mecanismului de alegere. De asemenea, stabilirea unor limite ale atributiilor CCR, care sa fie chiar in interiorul Constitutiei.De asemenea, modificari ale legii de organizare si functionare a Curtii Constitutionale", a explicat prim-ministrul, in cadrul unei declaratii de presa sustinute cu ocazia unei vizite la Uzina Dacia de la Mioveni.Intrebat daca este oportun un referendum in acest sens, Orban a replicat: "Cand vom fi pregatiti pentru o astfel de situatie, cand va exista si un suport politic si o sustinere publica nu vom ezita sa initiem acest demers".