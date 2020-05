Orban: Toader, o rusine pentru Romania, un exponent al agresiunii conduse de Dragnea impotriva independentei Justitiei

Ziare.

"Tudorel Toader este o rusine pentru Romania si nu cred ca in cadrul Comisiei de la Venetia Romania mai poate fi reprezentata de un exponent al agresiunii conduse de Dragnea impotriva independentei Justitiei, impotriva drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, asa cum a fost Tudorel Toader", a declarat Orban, in cadrul unei conferinte de presa, la Academia Tehnica Militara.El a amintit ca ministrul Justitiei a demarat procedura prin care Guvernul va solicita incetarea mandatului lui Tudorel Toader in cadrul Comisiei de la Venetia, dupa decizia CEDO, "care a dat castig de cauza Laurei Codruta Kovesi impotriva deciziei Curtii Constitutionale"."Decizia Curtii Constitutionale a aparut ca urmare a invocarii conflictului juridic de natura constitutionala de catre Tudorel Toader, care a fost initiatorul acestei actiuni la Curtea Constitutionala. Deci, practic, eu cred ca un ministru al Justitiei care a demarat o procedura care a adus la o decizie care incalca Conventia Europeana a Drepturilor Omului nu mai are ce sa caute intr-o comisie care stabileste standardele privitoare la drepturile omului si privitoare la democratie la nivel european", a spus premierul.Ministerul Justitiei a anuntat, marti, ca va propune Guvernului eliberarea lui Tudorel Toader din functia de membru al Comisiei de la Venetia, ca urmare a implicatiilor deciziei CEDO privind revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA.