Orban: Tot ce s-a intamplat in R. Moldova este o involutie, nu putem considera un partener serios actualul Guvern

Premierul Ludovic Orban a fost intrebat, marti seara, intr-o declaratie de presa la Bruxelles, ce mesaj a transmis oficialilor europeni cu care s-a intalnit referitor la Republica Moldova."Am transmis un mesaj care este foarte bine cunoscut. Dupa motiunea de cenzura depusa de PSRM care a adus la caderea Guvernului Maia Sandu , iar ulterior la formarea unui guvern PSRM fara singura forta politica clar pro-europeana si care avea girul nostru si nu numai al nostru si ne confera garantia unui parcurs european pentru Republica Moldova, tot ceea ce s-a intamplat in Republica Moldova reprezinta o involutie care ne creeaza ingrijorare si din punctul nostru de vedere, nu putem sa consideram un partener serios actualul Guvern", a spus Orban.Acesta a mai precizat ca a cerut oficialior euroeni "maxima circumspectie" si "maxima exigenta" in legatura cu ce se intampla in Republica Moldova."In ceea ce priveste pozitia pe care am exprimat-o, atat comisarului pentru Extindere cat si altor social-europeni a fost aceea de a privi cu maxima circumspectie si cu maxima exigenta tot ceea ce se intampla in Republica Moldova si, practic, daca nu se respecta angajamentele care au fost luate in ceea ce priveste parcursul european, Uniunea Europeana, Comisia Europeana sa actioneze in consecinta", a mai spus premierul.Ludovic Orban face prima sa vizita oficiala in strainatate si are, timp de trei zile, intalniri cu oficiali europeni.