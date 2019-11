Orban trimite doua propuneri de comisar european: Siegfried Muresan si Adina Valean

LIVE TEXT

"Dupa consultarea presedintelui Klaus Iohannis, am luat decizia, impreuna, sa trimitem catre presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, doi candidati pentru functia de comisar european. Este vorba despre europarlamentarii Siegfried Muresan si Adina Valean", a spus Orban.Premierul a precizat ca va trimite presedintilor Senatului si Camerei Deputatilor o solicitare de a organiza audierea candidatilor in comisiile de specialitate ale Parlamentului Romaniei.Intrebat daca se pune problema schimbarii portofoliului alocat Romaniei, premierul a declarat ca, "daca va fi vorba de posibilitatea schimbarii portofoliului, in cazul acesta, va exista o discutie intre presedintele Romaniei, subsemnatul, ca premier, si presedintele CE, Ursula von der Leyen".Audierea propunerii de comisar din partea Romaniei va avea loc in Comisia Transporturi a PE pe 14 noiembrie, la ora 15:00, a declarat pentrueuroparlamentarul Marian-Jean Marinescu, membru in aceasta comisie.- Dupa consultarea presedintelui Klaus Iohannis, am luat decizia, impreuna, sa trimitem catre presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, doi candidati pentru functia de comisar european. Este vorba despre europarlamentarii Siegfried Muresan si Adina Valean.- Voi trimite catre presedintii celor doua camere ale Parlamentului solicitarea de a organiza audierea in comisiile speciale pentru cei doi candidati sau candidatul decis de presedintele CE. Vor fi audiati cand va decide conducerea celor doua Camere.- Daca va fi vorba de posibilitatea schimbarii portofoliului, in cazul acesta, va exista o discutie intre presedintele Romaniei, subsemnatul, ca premier, si presedintele CE, Ursula von der Leyen.- Am luat decizia de a numi in functia de sef al Cancelariei prim-ministrului, cu rang de ministru, pe domnul Ionel Danca. Isi va incepe activitatea incepand de azi. L-am numit si pe Antonel Tanase in functia de secretar general al Guvernului, dar isi va incepe activitatea in 8 noiembrie.- Il las acum pe domnul Danca sa va prezinte actele normative adoptate azi.- Ministerul Educatiei a preluat activitatile Ministerului Inovatiei si Cercetarii.- A fost o sedinta extraordinara. Au fost doua acte normative. O ordonanta in prima lectura care este menita sa solutioneze situatia minerilor blocati in subteran in mine.- Al doilea act normativ este despre restructurarea Guvernului. La nivelul Ministerului de Finante se preia Oficiul National pentru Combaterea si Spalarii Banilor. Loteria Romana trece in subordinea Ministerului Economiei.- La Ministerul Economiei s-au comasat mai multe ministere. Atributiile ministerelor desfiintate sunt luate de Ministerul Economiei.- Si la Ministerul Transporturilor este vorba de o reorganizare.- In cadrul Secretariatului General al Guvernului se infiinteaza departamentul pentru romanii de pretutindeni si departamentul pentru relatia cu Republica Moldova.- Sensul afirmatiilor a fost acela de a face un apel catre ministri si aparatul de lucru sa arate implicare in activitatea Guvernului, astfel incat sa fie eliminate practicile unor sinecuristi care au poposit in cabinetele unor diversi demnitari, unde oamenii se fac ca muncesc. Este vorba de motivare.- Prioritatile fiecarui minister sunt prezentate la momentul instalarii noului ministru, acest proces este in derulare. In ceea ce priveste modul in care se va face auditul, sunt mai multe etape.- Imediat dupa publicarea OUG privind restructurarea, ministrii au posibilitatea de a rechema sau de a face numiri in functie.- Nu avem cifra exacta, dar oricum sunt prea multi.La prima sedinta oficiala a guvernului condus de Ludovic Orban a participat azi si presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a precizat ca venit la Palatul Victoria la invitatia premierului, dar si pentru ca exista chestiunea urgenta a desemnarii comisarului european.Klaus Iohannis i-a felicitat din nou pe premierul Ludovic Orban si ministrii sai pentru preluarea guvernarii, afirmand ca respira usurat pentru ca avem acum un executiv hotarat sa se implice pentru romani.Presedintele nu a ratat ocazia sa atace din nou PSD si a spus ca din cauza acestui partid Romania nu s-a dezvoltat in ultimii 30 de ani.