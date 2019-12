Orban va petrece Revelionul cu cativa colegi din Guvern: Nu vom face o sedinta pe 1 ianuarie

Ziare.

com

"Suntem mai multe familii, oameni care au mai facut Revelionul impreuna. Locatia pe care am ales-o, am ales-o pentru ca n-am mai gasit alta locatie, pentru ca ne-am trezit tarziu. Din cauza ca am preluat guvernarea, ne-am trezit cu cateva saptamani inainte de Revelion si asta era o locatie care nu era angajata. Ne platim fiecare tot ceea ce e de platit, cazare si masa, adica nu e un hatar care ni se face. Nu e nicidecum o reuniune a Guvernului.Sigur ca vor fi si colegi de-ai mei din Guvern, care vor petrece Revelionul impreuna cu mine, dar suntem cu familiile si petrecem Revelionul ca orice roman, cum este normal", a sustinut Orban, duminica, referitor la informatiile vehiculate in spatiul public, potrivit carora va petrece finalul de an la Sinaia, impreuna cu membrii Executivului.Intrebat daca va face o sedinta de Guvern acolo, Orban a raspuns: "Acum, nici chiar pe 1 ianuarie. Ati vazut ca fac sedinte de Guvern de cate ori e necesar si de multe ori am convocat sedinte de guvern la ore surprinzatoare pentru ca era necesar sa convoc".Premierul Ludovic Orban se afla, duminica, intr-o vizita in judetul Valcea.