Orban vine cu precizari: Suspendarea exporturilor de cereale nu se aplica si pentru tarile din Uniunea Europeana

"Tocmai pentru a nu intra in criza alimentara am luat aceasta decizie. Am evaluat, pe baza informatiilor pe care le-am primit de la Ministerul Agriculturii, situatia stocurilor pe anumite produse agricole si pentru a garanta faptul ca va exista o cantitate suficienta de grau, de porumb, de floarea soarelui sau produse derivate, am luat decizia, pe perioada starii de urgenta, sa interzicem exportul., suntem parte a Uniunii Europene, unde exista libertate deplina de circulatie a persoanelor, a marfurilor, ca atare, interdictia nu se refera la exporturile catre tari din Uniunea Europeana, ci catre tari care nu fac parte din Uniunea Europeana ", a declarat Ludovic Orban, vineri, la Antena 1, intrebat daca Romania este in pericol sa intre intr-o "criza de paine" dupa ce s-a luat decizia interzicerii exportului de cereale.El a subliniat ca interdictia este una "temporara", aplicabila pe perioada starii de urgenta si a fost luata pentru a garanta ca "niciunui roman sa nu-i lipseasca de pe masa painea si alte produse alimentare".Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, joi seara, ca in perioada starii de urgenta se va suspenda exportul pentru grau, orz, ovaz, porumb, orez, faina de grau, soia, ulei de seminte si zahar.