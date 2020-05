Orban viziteaza joi Uzinele Ford si Dacia, redeschise la inceputul saptamanii

Ford va produce masti sanitare si viziere

Ziare.

com

Prima oprire va fi la Ford, la ora 11:00, iar la finalul discutiilor Orban va sustine o conferinta de presa, se arata intr-un comunicat al Guvernului remisUlterior, la 14:30, Ludovic Orban va merge la Uzina Dacia de la Mioveni. Si dupa aceasta vizita premierul va prezenta presei ceea ce a discutat cu conducerea companiei.Uzinele Dacia si Ford si-au reluat luni activitatea, dupa ce au oprit productia in 19 martie din cauza pandemiei de coronavirus.La Dacia, activitatea pe platforma industriala a fost reluata partial pe 21 aprilie , pe baza de voluntariat, la Uzina Mecanica si Sasiuri (Motoare, Cutii de Viteze, Sasiuri, Aluminiu, Logistica) si la Uzina Vehicule, in departamentul Presaj, iar de luni s-au reluat total activitatile in ambele uzine, Uzina Mecanica si Sasiuri si Uzina Vehicule.Cea mai mare parte din salariati, 13.500 din cei 14.000 de angajati, au fost in somaj tehnic. Ford a reluat din 4 mai , gradual, productia de vehicule si motoare la principalele sale uzine din Europa, iar la Craiova activitatea a fost reluata in mod etapizat, intr-un singur schimb de lucru, atat in Sectia de Productie Vehicule, cat si in cea de Productie Motoare.Conform unui comunicat al Ford Romania, angajatii au fost anuntati de supervizorul/team leader-ul lor daca este cazul sa vina la munca. Persoanele care nu vor veni la munca vor ramane in somaj tehnic, in baza unei decizii formale.Comunicatul mai precizeaza ca Ford va produce masti de fata pentru a fi utilizate in uzinele sale din toata Europa.Mastile de fata furnizate de companie vor trebui purtate de oricine lucreaza sau viziteaza o unitate Ford, in conformitate cu protocoalele globale ale companiei."Prin fabricarea mastilor de fata pentru uz propriu, compania contribuie la reducerea cererii din lanturile de aprovizionare pentru echipamentele de protectie personala care sunt necesare serviciilor medicale si altor industrii.In plus, Ford Craiova produce propriile viziere, asigurand un nivel suplimentar de protectie pentru unele operatiuni din cadrul uzinei", precizeaza reprezentantii companiei.