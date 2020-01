Orban: Voi avea o discutie cu Anisie privind vizitele in scoli. Mai bine mergea fara presa

Ziare.

"Nu stiu despre ce este vorba, nu am timp sa ma uit la televizor, va spun sincer. (...) Mi se pare normal ca ministrul sa se deplaseze in scoli sa vada efectiv cum se deruleaza actul de educatie , relatia dintre cadrele didactice si elevi . In ceea ce priveste faptul ca a fost insotita de media sa stiti ca exista si un interes din partea mediei de a fi parte la astfel de actiuni. Nu stiu ce s-a intamplat efectiv, nu ma puneti pe mine sa judec ce s-a intamplat.Am inteles ca au fost ceva discutii pentru faptul ca a mustrat-o pe invatatoare in fata clasei pentru faptul ca a ridicat tonul. Activitatea unui ministru este publica, in ce ma priveste pe mine, eu imi public agenda, daca media este interesata sa participe la anumite actiuni la care eu particip nu pot sa impiedic media sa vina cu mine. Probabil si doamna ministru si, in general, ministrii isi comunica agenda si prezenta mass-media depinde de dorinta mass-media de a fi prezenta sau nu. Nu cred ca este o chestie intentionata. (...) O sa port o discutie pe tema asta", a afirmat Orban.El a spus ca "important este ce face un om atunci cand nu mai are camerele deasupra lui". "Daca face acelasi lucru si cand are camerele si cand nu are camerele, evident, lucruri corecte, inseamna ca ceea ce face nu face pentru spectacol. Intotdeauna mi-au displacut chestiunile astea legate de spectacol in care se puneau la cale regii cu camere si asa mai departe", a sustinut premierul.In opinia sa, ar fi fost de preferat ca ministrul Educatiei sa fi efectuat vizitele in scoli fara a fi insotita de reprezentantii mass-media. "Da, va spun sincer ca da", a raspuns Orban, intrebat daca ar fi fost mai bine ca Anisie sa nu fie insotita de presa.El a subliniat ca vizitele neanuntate isi au rolul lor. "Daca un ministru isi anunta vizita (...) toata lumea se pregateste 'beton'. Pana si copiii sunt invatati, daca sunt intrebati, li se spune ce sa spuna si nu poti sa surprinzi cum se desfasoara efectiv relatia intre cadrele didactice si copii, starea in care se gaseste scoala, ca si asta este important, sa vezi daca sunt tinute toate orele sau nu sunt tinute toate orele si multe alte lucruri", a explicat prim-ministrul. Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a facut, marti, vizite la mai multe unitati de invatamant din localitati aflate in judetul Ialomita . Intr-una dintre aceste vizite, in comuna Axintele, auzind de pe hol tipetele unei invatatoare la ore, ministrul a intrat in sala de clasa , reprosandu-i invatatoarei atitudinea.