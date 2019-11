Orban: Vom face corectii la OUG 114, care este un act normativ criminal. Anulam toate taxele tampite

Ziare.

Orban a criticat guvernele anterioare pentru ca au adus numeroase modificari Codului fiscal si al celui de procedura fiscala."Cel putin in aceasta guvernare de tranzitie, mare lucru din punct de vedere al politicii fiscale nu se poate face. Cred ca marele pacat al guvernarilor, care a fost accentuat de guvernarile ultimilor 3 ani, a fost instabilitatea legislativa in domeniul fiscal, modificarile repetate peste noapte ale codului fiscal, codului de procedura fiscala, au pus toata societatea intr-o stare de bulversare, de continua adaptare la noi si noi reglementari.Noi am spus din capul locului ca vrem sa facem cateva corectii la OUG 114, care este un act normativ criminal, care creeaza niste probleme grave in toate domeniile de activitate si sa incercam sa anulam ce se poate anula. Sa anulam toate taxele tampite introduse pe sistemul financiar bancar, pe sistemul energetic", a precizat Orban la conferinta "Buget si fiscalitate 2020: dinspre politica oficiala spre mediul de afaceri", organizata de CursDeGuvernare.ro, cu sprijinul ASE si AMCHAM.Premierul a criticat faptul ca Romania cumpara gaz si energie electrica la un pret aproape dublu fata de Germania. Potrivit lui Orban, preturile "aberante" distrug industria."Deci noi cumparam gaz si energie electrica la pret aproape dublu, si aici este vorba despre companii, nu despre cetateni, fata de pretul la care este cumparata energia in Germania. Cum sa fim competitivi, mai ales in industrii, care au in structura costurilor costuri foarte mari cu energia alectrica sau gazul natural?Aici au adus reglementarile si politicile statului monopolist in domeniul energiei. La situatia in care ne distrugem literlamente industria, ca urmare a faptului ca am ajuns sa impunem niste preturi la gaz si energie electrica absolut aberante, care nu au nicio legatura cu costurile si cu piata europeana", a subliniat Ludovic Orban.In ceea ce priveste modificarile aduse in domeniul constructiilor prin OUG 114, premierul spune ca aici nu prea se poate face nimic."Sigur ca nu ne putem atinge de reglementarile din domeniul constructiilor care nu ar fi trebuit introduse. Dar odata introduse au provocat consecinte. Crescand salariul minim, automat a crescut toata grila de salarizare.Normal ca firmele au semnat contractele cu angajatii la noile salarii, costurile fiecarei lucrari a crescut, de putine ori s-au putut face acte aditionale corespunzatoare cu cresterea costului fortei de munca la firmele de constructii, pentru ca nu poti face acte aditionale decat pentru 10% fata de valoarea la care s-a semnat contractul. Si practic multe firme din constructii lucreaza acum pe pierderi sau pe profit mult diminuat", a mentionat primul ministru.Totodata, Orban a afirmat ca se doreste desfiintarea supra accizei la carburanti, despre care a spus ca este "o prostie""Vrem sa mai schimbam lucruri care ni se par total inechitabile, cum ar fi impozitarea part-time, sa desfiintam split TVA, trebuie desfiintata supra acciza la combustibil care a fost o mare prostie. Facem analiza, facem studii de impact, dar cam acestea sunt gandurile noastre in materie de politica fiscala", a mai afirmat Ludovic Orban.