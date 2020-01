Orban: Vom proroga termenul de intrare in vigoare a Legii alocatiilor pana la momentul primei rectificari

Ziare.

"Stiti foarte bine ca saptamana trecuta, dupa analiza pe care am facut-o cu presedintele Romaniei asupra acestui subiect, am anuntat lucrul asta, ca presedintele va promulga si ca noi, desi dorim cresterea alocatiei - de altfel alocatia a si crescut anul asta ca urmare a legii initiate de colegul nostru Sighiartau, indexata cu rata inflatiei - deci noi ne dorim cresterea alocatiilor, numai ca intrarea in vigoare a legii este ulterioara Legii bugetului de stat.In Legea de bugetului de stat nu am cuprins sumele necesare, care sunt destul de mari, sunt peste 6 miliarde de lei, pentru a putea sustine aceasta masura si, de altfel, nici nu avem voie, constitutional si legal, sa generam cheltuieli fara sa existe sursa in Legea bugetului de stat.Ca atare,", a declarat Ludovic Orban, la plecarea de la evenimentul dedicat Zilei Culturii organizat la Ateneul Roman, intrebat daca Guvernul va proroga termenul in sedinta de joi.El a precizat modul in care se poate realiza rectificarea bugetara."In ceea ce priveste problema banilor, rectificarile bugetare nu pot fi facute cand i se nazare cuiva. Rectificarile bugetare sunt facute intr-un anumit cadru constitutional, legal, care este legat si de aderarea noastra la Pactul de stabilitate si crestere.Ca atare, noi trebuie sa respectam niste reguli in ceea ce priveste rectificarea bugetara si va spun limpede ca vom fi extrem de prudenti si de responsabili in privinta angajarii oricarei cheltuieli, pentru ca obiectivul nostru fundamental este sa refacem toate echilibrele economice, sa asiguram o dezvoltare economica nu prin cresterea veniturilor pe hartie, ci prin cresterea veniturilor care sa duca la cresterea puterii de cumparare si care sa se bazeze cu adevarat pe ceea ce se bazeaza in orice tara civilizata cresterea economica: pe investitii, pe competitivitate, pe cresterea productivitatii, cercetare, pe aducerea in aplicare a rezultatelor inovarii si cercetarii, adica in baza oricarei dinamici economice favorabile.Restul este foarte multa demagogie in Romania. Toata lumea da, dar nimeni nu intelege ca pentru a putea da trebuie sa ai de unde sa dai, iar cresterea resurselor bugetare nu se poate face decat pe baza unei cresteri economice solide", a spus Orban.Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti Legea privind dublarea alocatiilor pentru copii Actul normativ prevede ca "alocatia de stat pentru copii se stabileste in cuantum de: a) 600 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap; b) 300 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani, precum si pentru tinerii prevazuti la art.1 alin.(3); c) 600 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 ani si 18 ani, in cazul copilului cu handicap".