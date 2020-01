Orban vrea ca in sedinta de guvern de azi sa corecteze OUG114 printr-o alta ordonanta, inainte de decizia CCR

inghetarea pentru anul 2020 la nivelul anului 2019 a indemnizatiei demnitarilor

incetarea detasarilor din mediul privat in zona publica

plafonarea punctului de amenda

prorogarea termenului de intrare in vigoare a art. 200 din codul administrativ privitor la pensiile speciale pentru primari si presedinti de consilii judetene

Ziare.

com

Declaratia a fost facuta la finalul sedintei BEx al PNL.Premierul Orban a precizat ca si-a informat colegii cu privire la situatia creata de PSD, care a contestat la CCR legea de corectare a OUG114, lege care cuprinde o serie mai larga de masuri care vizeaza bugetul.Printre masurile care trebuie luate cat mai repede, premierul a enumerat:"Masurile stau la baza constructiei bugetare si trebuie adoptate cat mai rapid. PSD a atacat la CCR aceasta lege, articolul privind cumulul pensiei cu salariul de la stat, si-au asumat raspunderea politica privind impiedicarea intrarii in vigoare. Legea nu poate sa se duca la promulgare si nu poate sa intre in vigoare (...) PSD nu doreste aceste masuri si doreste sa ne incurce si mai mult in intrarea in vigoare a legii bugetului si asigurarilor sociale.Am cerut sprijinul, in cursul sedintei de guvern vom dezbate acest lucru si", a mai spus presedintele PNL si seful Executivului.Controversata ordonanta de urgenta 114 a fost modificata de guvernul Orban printr-o lege pe care si-a angajat raspunderea in fata Parlamentului, dar PSD a decis sa conteste legea la CCR, urmand ca judecatorii constitutionali sa se pronunte in saptamanile urmatoare.C.B.