Orban vrea sa creasca varsta de pensionare pentru politisti

"Intentia noastra este foarte clara: de a creste varsta de pensionare. Cand s-a modificat prin OUG sistemul acesta nesimtit de calcul al pensiilor pentru sefimea din zonele respective, s-au pensionat din zona MAI mii de cadre pentru a beneficia de conditiile privilegiate de pensionare care erau anterior modificarii ordonantei.Adica, ei au dat o ordonanta de urgenta, dar inainte le-au permis tuturor celor au vrut sa beneficieze de pensiile respective, s-au pensionat oameni cu 40, 42, 43, 45 de ani cu niste pensii extrem de mari, au lasat sistemul de ordine publica cu grave probleme de efectiv, care, pana la urma, au pus in pericol viata, siguranta cetateanului, proprietatea privata, pentru ca nu au mai putut sa asigure toata resursa umana pentru aparare ordinii publice, a vietii si sigurantei cetateanului.Totul a fost o nebunie generalizata. Si aici o sa intervenim prin lege atunci cand vom ajunge la o forma a unei legi a pensiilor care sa faca cu adevarat dreptate si care sa corecteze toate abuzurile care au fost facute in calculul pensiilor", a afirmat Orban la RRA.El a aratat ca o alta problema este cumulul pensiei cu salariul in sectorul public."Foarte multi s-au pensionat anticipat beneficiind de niste conditii de reglementari speciale, dupa aceea s-au angajat in sistemul public. La Politia Locala m-am trezit ca era un politist care s-a pensionat la 42 de ani si care beneficia de o pensie frumoasa de peste 50 de milioane si pe langa asta mai avea si salariu baban. (...)Interzicem cumulul pensiei cu salariul in sectorul public. Sigur ca nu interzicem oamenilor sa lucreze in sectorul public, daca vor sa-si continue activitatea in sectorul public, nu avem nimic impotriva, cu o singura conditie: nu le mai platim pensia cat timp ocupa functia publica, urmand ca ulterior, in functie de anii in plus vechime pe care i-au lucrat, sa le creasca pensia cand se vor pensiona", a explicat premierul.