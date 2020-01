Ovidiu Raetchi, despre candidatul liberalilor pentru Primaria Capitalei: Discutam in februarie, dupa alegerile din PNL Bucuresti

Ziare.

Explicatiile vin in contextul in care presedintele Iohannis si premierul Orban au cazut de acord asupra convocarii de alegeri parlamentare anticipate, decizie care a generat speculatii cu privire la pierderea sefiei Executivului de catre Ludovic Orban, precum si o posibila candidatura a sa la Primaria Capitalei.Ludovic Orban a dezmintit aceste zvonuri, iar deputatul PNL Ovidiu Raetchi a subliniat ca "Ludovic Orban e singura varianta de premier discutata in PNL in ultimii ani"."Cutuma presedintelui de partid care e si premier e cea mai logica si eficienta in Romania (si nu numai): uitati-va ce s-a intamplat cu guvernarea PSD din 2016 pana in 2019. Trei cabinete esuate, dintre care doua si le-au daramat singuri - pentru ultimul fiind nevoiti sa gaseasca un politician care credea ca Iranul e in UE. Din acest motiv, si dupa alegerile anticipate alegerea institutionala fireasca ramane presedintele PNL, care a fost si votat in acest sens de forurile partidului", a adaugat acesta intr-o postare pe Facebook.In ceea ce priveste candidatul PNL pentru Primaria Capitalei, Ovidiu Raetchi recunoaste ca "este vital sa eliminam administratia incompetenta si agresiva Firea", dar afirma ca "momentul in care vom putea vorbi raspicat despre acesta vine"."Discutiile despre toti candidatii la locale din Bucuresti vor avea loc doar pe un fond de stabilitate si legitimitate - doar am invatat ceva din experinta din 2016", mai comenteaza deputatul liberal.Declaratiile sunt facute in contextul in care se vorbeste insistent despre un candidat comun al partidelor anti-PSD in Bucuresti, insa PNL nu pare dispus sa negocieze. Nicusor Dan (sustinut de USR) si Vlad Voiculescu (PLUS) si-au aratat disponibilitatea de a discuta sustinerea unui candidat unic, insa Violeta Alsexandru (presedintele PNL Bucuresti) si Ludovic Orban, presedintele PNL, au declarat public ca liberalii vor sustine doar un candidat dintre membrii partidului."Desemnarea candidatului la Primaria Capitalei se va face in baza unei cercetari sociologice ample pe care o vom face in Bucuresti, prin testarea potentialilor candidati ai PNL. Va fi desemnat candidat la Primaria Capitalei acel candidat care are cea mai mare sansa sa castige alegerile(...)", a declarat, sambata, Ludovic Orban.Sis-a pronuntat vehement pentruC.B.