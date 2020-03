Parlamentarii voteaza azi investirea Guvernului Orban. Ei vor fi testati pentru noul coronavirus

Ziare.

Senatorii si deputatii vor vota individual in alta sala decat cea de plen, au decis, vineri, Birourile permanente reunite.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat vineri ca l-a desemnat pe Ludovic Orban pentru functia de premier . El a avut consultari, prin sistem teleconferinta, cu reprezentantii partidelor si formatiunilor parlamentare. "Singura propunere pe care am primit-o este Ludovic Orban si, in consecinta, l-am desemnat pe domnul Ludovic Orban pentru pozitia de prim-ministru al Guvernului", a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni.Conform documentelor depuse la Parlament si publicate pe site-ul Camerei Deputatilor, lista Cabinetului Orban III este formata din ministrii actuali. De asemenea, programul de guvernare este cel actual.Potrivit procedurii stabilite, accesul parlamentarilor se va face pe la intrarea S1 din Palatul Parlamentului, urmand un traseu dezinfectat, prestabilit si marcat vizibil.Parlamentarii vor fi testati pentru noul coronavirus, incepand cu ora 8,00, in una dintre salile Parlamentului., din sala Comisiei juridice a Camerei Deputatilor.Primul ministru audiat este Bogdan Gheorghiu, propus din nou la Ministerul Culturii. Ultimul ministru audiat va fi Florin Citu, propus din nou la Ministerul Finantelor.De la ora 11:00 este programata procedura de vot cu bile. Votul se va desfasura in sala Biroului permanent al Camerei Deputatilor. Parlamentarii vor intra pe rand in sala. Senatorii vor fi primii care vor vota. Se vor organiza grupuri de aproximativ 20 de parlamentari care vor vota in decurs de 15 minute. In sala de vot vor fi prezenti permanent chestorul care inmaneaza bilele si secretarul care consemneaza prezenta parlamentarilor la vot.Conducerea Parlamentului a stabilit ca va fi modificat regulamentul sedintelor comune astfel incat parlamentarii sa poata, pe viitor, sa voteze electronic, securizat, in situatii exceptionale.Prim-ministrul interimar Ludovic Orban, presedinte al PNL, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca se va autoizola in urma confirmarii infectiei cu coronavirus in cazul senatorului liberal Vergil Chitac, cu care s-a aflat in contact intrucat acesta a participat la sedinta Biroului Permanent National al PNL. De asemenea, toti membrii BPN al PNL si senatorii liberali au intrat in izolare la domiciliu.