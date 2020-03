Pentru sanatate n-au fost bani niciodata, dar pentru interese politice se gasesc totdeauna

Cand investesti, mizezi pe un castig

Corect. Pandemie, ne-pandemie, instantele lucreaza, Justitia face dreptate, nimic de zis. Dar o intrebare tot imi pun: de ce a trebuit sa cotizeze candidatii din banii lor, cand partidele sunt zdravan subventionate de stat, cand alesii mai de soi cotizeaza si ei cu un fel de suma forfetara (cam 50.000 lei), cand orice membru de rand plateste deasemeni o cotizatie lunara, cand numai aceasta ar trebui sa constituie, in principiu, sustinerea materiala a partidului?Nu vi se pare ca este ceva putred in Danemarca, atunci cand niste semeni de-ai nostri pun la bataie milioanele, fara sa clipeasca, numai ca sa-si "cotizeze" candidatura? Orice om cu mintea limpede gandeste ca in Parlament sunt trimisi numai oameni onesti, cei capabili sa impinga tara spre progres, sa ne aduca noua un trai bun si fara datorii, iar Romania sa fie respectata in lume.Mi-e teama insa ca, pentru ravnitele posturi europene, oamenii au fost selectionati nu in functie de meritele fiecaruia, de faptele cu care s-a distins intre ai lui, de aportul in societate, ci numai si numai de cuantumul sumei pe care a pus-o la bataie in acest scop.Zicand asa, ma refer, fireste, la toate partidele, nu numai la PSD, caci toti au "cotizat" mai mult sau mai putin, iar daca ma refer in cele de fata la PSD, o fac pentru ca numai aici s-a produs scandal mare, dupa ce autoritatea electorala s-a opus sa reglementeze obligatiile sale fata de "cotizanti", dupa ce trezorierul partidului s-a pomenit urmarit pentru ca si-ar fi bagat mana pana la cot in respectiva trezorerie.Rusinica, dragi pesedisti. Rusinica nu numai pentru banuitele fapte ale fostului trezorier, ci pentru ca toata daravela - cu cotizatiile de milioane, cu modul cum candidatura era tocmita dupa suma, ca la piata - se intampla in curtea social-democratiei, o doctrina bazata pe echitate, onestitate, cinste si probitate, nu pe o simpla tocmeala.De unde echitate si cinste la un partid care si-a trimis pana acum la puscarie doi fosti presedinti (unul eliberat, celalalt in stagiu), plus fosti liderasi mai mititei, eliberati intre timp cu votul colegilor, nu pentru ca ar fi fost nevinovati, ci pentru ca s-a gasit un anumit nod in papura sentintelor, definitive si executorii?Adica, ce sa ne ascunem dupa deget? Nodul nu s-a gasit. S-a fabricat pur si simplu, asa incat sentintele emise sa nu mai fie valabile, condamnarile sa fie anulate, procesele reluate, iar mai departe se rejudeca totul sine die. Nu-i mare lucru sa faci din alb negru si din negru alb, daca pui la vot si esti majoritar, ce naiba!Parca nici nu-mi vine sa vorbesc de probitate la un partid ai carui membri de seama dau partidul in judecata, ca sa recastige sumele fabuloase, puse de ei la bataie ca sa castige - exact ca la pacanele - altele si mai fabuloase. Totusi, ar trebui sa existe o diferenta intre un partid si un SRL. Cu atat mai mult, intre un partid si o simpla bisnita.Nimeni nu te opreste sa castigi cat vrei, dar observ ca, in timp ce privilegiatii politici aveau cu ce-si plati castigarea functiilor, statul nu putea construi spitalele promise si nu putea cumpara echipament sau aparatura medicala.Este greu sa intelegi cum se poate ca, in timp ce demnitarii puneau la bataie bani grei pentru functiile ravnite, n-au facut un minimum de aprovizionare cu echipament medical, ca sa nu ne gaseasca pandemia cu depozitele goale.Nu ca era de prevazut pandemia, dar epidemiile apar in aproape fiecare an, infectiile sunt inevitabile, iar multe din echipamentele care astazi ne lipsesc sunt obligatorii chiar si la o simpla gripa aviara, sau la pesta porcina, unde tot noi suntem campioni regionali.Si, repet, nu ma refer la vreun afacerist de succes cu profituri justificate, nici la vreun om de stiinta care ar fi nascocit ceva de felul nitroglicerinei lui Nobel. Este vorba de simpli functionari, angajati in privat, mici intreprinzatori in SRL, pe care, oricat i-ai scutura, n-au cum sa explice de unde au scos bani grei.Iar, cand vorbesc de grei, nu gresesc caci iata cum arata tabelul celor care "cotizasera" acum un an, pentru ca partidul sa le garanteze pozitii eligibile pe listele europarmentarilor:Diferenta pana la cele peste trei milioane lei reprezinta suma cu care au cotizat degeaba cei care fusesera inscrisi pe liste, dar n-au fost alesi.Cu putin spirit de observatie, bagam de seama ca au cotizat sapte candidati, dar au fost alesi opt europarlamentari din partea PSD. Merita o explicatie: au cotizat numai cei care curtau partidul. Ei aveau nevoie de partid ca sa fie pusi pe lista, sa fie alesi, sa ajunga la Bruxelles si s-o tot duca trai pe vatrai timp de cinci ani in cap.Unul din candidati insa nu curta deloc partidul, ci dimpotriva partidul avea nevoie de respectivul candidat. El cotiza numai cu propria imagine, de care PSD avea nevoie ca de oxigen, intr-un moment cand efigia social-dmocratiei consta in Dragnea, Dancila, Fifor, Orlando, Olguta Vasilescu si, undeva pe margine, actualul Ciolacu. Persoana se numeste Carmen Avram si, asa cum se vede, a candidat fara sa cotizeze. Gratis.Ce trebuie inteles de aici? Ca trimisii ajunsi la Bruxelles n-au fost selectionati nici dupa merite, nici dupa faptele cu care s-au facut remarcati, nici dupa altceva de acest fel? Alegerea lor s-a facut dupa sumele cu care au cautionat atasamentul lor la partid sau dupa propria imagine tv, aducatoare de capital politic?Pesedistii au recastigat prin justite suma pusa in joc, pentru ca n-au inteles nicio clipa sa sacrifice un sfant din propriul buzunar pentru partid sau pentru sustinerea vreunui principiu doctrinar.N-as comenta faptele, daca nu s-ar fi intamplat ca respectivii "pagubasi", care pierdusera lei la Bucuresti ca sa castige euro la Bruxelles, nu si-ar fi dat in judecata partidul, cel care i-a trimis in capitala UE.Justitia le-a dat dreptate cu legea in mana. Dar cu morala in mana unde este dreptatea? Unde sunt cinstea si onestitatea, unde sunt etica si echitatea sociala, cea pe care o clameza social-democratia damboviteana si o revendica inclusiv castigatorii recentului proces?Nu stiu ce intentii au acesti castigatori acum, dupa ce au castigat. Dar, in contextul actual, cand tara este lovita de pandemie, cand Presedintia a decretat starea de urgenta, cand Guvernul cauta solutii pentru finantarea sistemului de sanatate neglijat tocmai de ei, cand obtinem cu greu cele necesare, cand zeci de intreprinzatori privati au oferit pe spezele lor hoteluri pentru cazarea celor trimisi in caratina si hrana calda personalului medical din spitale, cand Taiwanul si Coreea de Sud ii dau Europei exemple despre profilaxie, cand aceeasi Coree, in ciuda propriilor suferinte, ii trimite Romaniei 45 tone de echipament medical, ma intreb cum se simt cei care s-au rafuit cu propriul stat si propriul partid, ca sa castige suma pusa de ei la bataie, pentru niste functii, in care deja se lafaie?In opinia mea, ar putea oferi intreaga suma pentru procurarea de echipamente, medicamente si altele necesare combaterii pandemiei si tratarii bolnavilor. Ar fi un exemplu si pentru altii, care incaseaza indemnizatii de vis, in timp ce omului de rand ii revine un ajutor de somaj, nu mai mare decat un procent din salariul mediu - asa mi se pare.Cred ca din partea lor ar fi un frumos gest electoral. Poate singurul.Sa ne intelegem, nu singurul electoral. Singurul frumos.