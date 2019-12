PNL nu renunta la alegerea primarilor in doua tururi. Orban mizeaza pe 173 de voturi in Camera

Obiectivul PNL

Ziare.

com

"Este in dezbaterea Parlamentului. Cand va reincepe sesiunea parlamentara, dupa 1 februarie, se poate relua discutia. In ceea ce ne priveste, avem proiect de lege si noi sustinem acest proiect de lege, iar in baza evaluarii pe care am facut-o, exista posibilitatea conditiilor unei mai bune mobilizari a parlamentarilor care sustin alegerea primarilor in doua tururi, in asa fel incat acest proiect sa fie adoptat in Camera Deputatilor.", a declarat LudovicnOrban, in judetul Valcea.Pe 7 iunie 2020 sunt stabilite alegerile locale in Romania, moment in care romanii isi vor vota reprezentantii in consilii judetene, consilii locale si primarii.Premierul a mai adaugat ca se fac pregatiri intense si pentru desemnarea candidatilor care vor intra in cursa pentru alegerile locale."Noi avem un calendar, un calendar de desemnare. Obiectivul nostru este ca pana la data de 1 martie sa avem stabiliti candidatii la functia de primar in toate localitatile din Romania", a spus LudovicOrban.Potrivit premierului, candidatul pentru Primaria Capitalei ar putea fi selectat si de la alt partid, nu doar de la PNL."Se va face o analiza. Vom efectua un sondaj de opinie cu reprezentativitate si la nivelul Bucurestiului, dar si la nivelul fiecarui sector. Vom testa candidatii nostri. De asemenea, vom testa si alti candidati si vom lua o decizie in functie de datele pe care le vom obtine din aceasta ampla analiza sociologica. Testam toti potentialii candidati. Sunt diferite scenarii", a mai declarat LudovicOrban.