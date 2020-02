PNL nu va vota un Guvern Orban II. Premierul spune ca poate reveni in functie doar cu voturile PSD: O sa rada toata tara de ei!

Ziare.

Intr-o emisiune la Digi24, Orban a precizat ca tot el va fi propunerea PNL pentru functia de premier, daca il va desemna seful statului (ceea ce deja Iohannis a spus ca va face), parlamentarii liberalii nu vor vota pentru investirea propriului guvern.Iar scenariul se va repeta, iar dupa doua respingeri de guvern in Parlament, presedintele va putea sa dizolve Legislativul si sa declanseze anticipatele."Pentru a favoriza obiectivul alegerilor anticipate este nevoie de caderea succesiva a doua guverne. Parlamentarii PNL nu vor vota investirea a doua guverne succesive doar din acest motiv, pentru a ajunge la anticipate. Cei care se bucurau azi ca a picat Guvernul Orban nu au inteles ca vom ajunge la anticipate si jumatate dintre ei nu vor mai fi in urmatorul Legislativ", a explicat Orban.Singura varianta pentru a evita anticipatele ar fi ca parlamentarii PSD sa voteze Guvernul Orban II. Iar in acest caz, "o sa rada toata tara de ei. Cum sa votezi un guvern pe care l-ai demis?", se intreaba Orban.Miercuri seara, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va convoca , joi, partidele la consultari, iar seara va anunta numele noului premier desemnat.Asta dupa ce Guvernul Orban a fost demis prin motiune de cenzura , votata in Parlament de 261 de senatori si deputati.Intrebat daca ceea ce s-a intamplat miercuri in Parlament a fost prevazut, Orban a raspuns: "Cu siguranta. Intotdeauna, atunci cand iei decizii, cand declansezi actiuni, trebuie sa prevezi in strategie ambele variante.In orice strategie analizam care sunt toate variantele posibile si stabilim care este reactia si continuarea actiunii in functie de deznodamant.Trebuie sa pregatesti o formula de raspuns si un plan de actiune aferent pentru fiecare varianta care poate aparea in decursul unui demers. Ei aveau doua variante, ori sa accepte alegerea primarilor in doua tururi sau sa creeze cadrul pentru declansarea anticipatelor".B.B.