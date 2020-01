PNL si-a stabilit planul privind desemnarea candidatilor la alegerile locale: Ce spune Orban despre anticipate

Ziare.

Ludovic Orban a declarat la finalul sedintei BEx ca a fost adoptat documentul prin care se stabilesc termene clare pentru toate organizatiile locale si judetene in vederea selectiei si desemnarii candidatilor liberali la functiile de primari si consilieri."Avem prevazute realizarea tuturor cercetarilor sociologice, pana", a mai anuntat presedintele PNL.In plus, Ludovic Orban a anuntat ca PNL continua sa "ia in calcul alegerile anticipate", asa ca s-a decis constituirea unei comisii, din care face parte, care sa "investigheze posibilitatile reale" de organizare a ancicipatelor si sa poarte "discutii exploratorii cu toti partenerii politici".Intrebat de jurnalisti, Ludovic Orban a refuzat sa spuna ce varianta are PNL in vedere (demisia guvernului sau motiune de cenzura), subliniind doar ca urmeaza sa se ia "cea mai buna decizie pentru Romania".", a adaugat premierul.Ludovic Orban a facut o serie de calcule in baza termenelor prevazute in legislatia electorala, iar din ele rezulta ca din momentul in care guvernul pe care il conduce nu mai este in functiune trebuie sa treacapentru a se ajunge la anticipate.Intrebat daca am putea avea alegeri locale si parlamentare anticipate simultan, premierul a raspuns: "Alegerile locale pot fi organizate intre 24 mai si 14 iunie, cu exceptia zilei de 7 iunie, cand sunt Rusaliile. Daca s-ar organiza pe 14 iunie s-ar putea derula, dar sunt anumite conditii care trebuie indeplinite".De asemenea intrebat de jurnalisti, Ludovic Orban a afirmat inca o data ca PNL sustine modificarea legislatiei pentru alegerea primarilor in doua tururi, alegerea presedintilor de CJ de catre consilieri si cresterea reprezentarii Diasporei in Parlament, dar s-a plans ca proiectele depuse de liberali au fost blocate de PSD, care beneficiaza inca de "o majoritate conjuncturala".C.B.