Premiera: Un lider unionist de la Chisinau, numit secretar de stat in Guvernul de la Bucuresti

Premierul Ludovic Orban a decis ca Ana Gutu sa fie secretar de stat in Departamentul pentru Relatia cu R. Moldova la propunerea PMP, anunta presedintele acestui partid, Eugen Tomac."Este un mesaj puternic pe care tara noastra il transmite romanilor de peste Prut!Trebuie sa-i multumesc premierului Ludovic Orban pentru ca a respectat angajamentul asumat si a creat, in premiera, aceasta structura guvernamentala cu un rol esential in impulsionarea relatiilor dintre cele doua state cu trecut si viitor comun", a scris Eugen Tomac joi seara pe Facebook.La randul sau,se arata convinsa ca impreuna cu noii sai colegi si cu Parlamentul Romaniei va reusi sa contribuie la "apropierea celor doua maluri de Prut"."Imi face o deosebita onoare sa accept functia de secretar de stat al Departamentului pentru Relatii cu Republica Moldova (DRRM), structura creata de guvernul Ludovic Orban la propunerea PMP. Multumesc Partidului Miscarea Populara pentru promovarea candidaturii mele in fruntea DRRM. Exprim ferma convingere - impreuna cu toti colegii din Guvernul si Parlamentul Romaniei vom reusi sa contribuim la apropierea celor doua maluri de Prut, prin cooperare eficienta, in beneficiul tuturor cetatenilor Republicii Moldova", a postat Ana Gutu pe Facebook.In martie 2013, Ana Gutu, pe atunci deputat in Parlamentul de la Chisinau, a depus o sesizare la Curtea Constitutionala in care solicita inlocuirea limbii moldovenesti cu limba romana, solicitarea sa fiind acceptata si devenind, astfel, o decizie istorica.", declara Ana Gutu intr-un interviu acordatDe asemenea, in calitate de presedinte al partidului Dreapta, Ana Gutu, recunoscuta ca un activ politician unionist, a pledat in SUA pentru unirea Romaniei cu R.Moldova.C.B.