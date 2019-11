Premierul Ludovic Orban a anuntat ca il va demite pe seful Comisiei Nationale de Prognoza

Ziare.

"Am solicitat decizia de demitere a domnului Ghizdeanu, pentru ca stiti bancul acela: il intreaba un lider politic cat este cresterea economica, raspunsul - cat doriti dumneavoastra. M-a deranjat ca au semnat contracte pe FSDI (Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii n.r), dupa stiinta mea chiar in perioada procedurii de investire a Guvernului, o chestiune pe care, va spun sincer, nu pot sa o accept.Probabil in cursul zilei de azi (miercuri, n.red.) voi semna demiterea domniei sale si vom numi pe altcineva", a spus Orban, la o conferinta la Ministerul Finantelor Publice.Premierul a anuntat, de asemenea, ca o va demite din functie si pe Liliana Minca, numita in 4 noiembrie secretar general adjunct in Ministerul Finantelor.Ion Ghizdeanu este presedinte la Comisia Nationala de Strategie si Prognoza din martie 2005.Citeste si: